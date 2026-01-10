鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2026-01-10 19:40

根據《CNBC》報導，美國健康與公共服務部長小羅伯特 · 甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在白宮記者會上表示：「我們正在結束對飽和脂肪的戰爭，我的訊息很清楚：吃真正的食物。」

（圖：美國衛生部）

新版指南鼓勵以研究為基礎的飲食方式，例如增加水果、蔬菜和全穀類等完整食物的攝取，並減少高度加工食品。

然而，對於大量食用紅肉、全脂牛奶和乳酪的建議，與許多健康專家的觀點存在差異。

世界衛生組織在 2023 年更新的飲食建議中，就強調應以不飽和脂肪取代飽和脂肪，與美國指南對紅肉、黃油等動物性脂肪相對寬鬆的態度形成對照。

哈佛公共衛生學院營養學系主任 Frank B. Hu 指出，高量攝取紅肉與加工肉品可能增加癌症、糖尿病、心臟病及早逝風險。

美國心臟協會也表示，攝取過多飽和脂肪會導致膽固醇升高，增加心臟病與中風的風險，而全脂乳製品通常含有高量飽和脂肪。

哈佛公共衛生學院註冊營養師、兼任教授 Teresa Fung 指出，《美國飲食指南》每五年更新一次，其內容會被應用於學校午餐標準、醫院及其他機構的飲食規範。

專家表示，如果飲食僅以動物性蛋白為主，可能會增加飽和脂肪的攝取，同時降低纖維攝入量。

Fung 與哈佛大學的肥胖與營養流行病學專家 Deirdre Kay Tobias 曾擔任《美國飲食指南》諮詢委員會成員，該委員會負責研究科學證據，以制定 2025 年飲食指南科學報告。

然而，曾是該委員會成員的 Cristina Palacios 本週也在《The Conversation》撰文指出：「委員會的大多數建議都被忽視了。」

Fung 與 Tobias 強烈建議飲食中應包含多種蛋白質來源，包括植物性蛋白，以維持均衡飲食。

他們擔心，如果人們只攝取動物性蛋白，如牛肉和乳製品，可能會缺乏身體所需的某些營養素，同時增加飽和脂肪的攝取量。

Tobias 在哈佛的記者會上表示：「如果每天的蛋白質只來自牛肉、雞肉或僅吃蛋類，確實有可能造成整體飲食模式的纖維攝取非常低，因為這些食物中沒有纖維，也缺乏植物中所含的重要營養素、植化素及礦物質。」

他補充：「如果人們照著這樣做，並且蛋白質主要來自肉類，那麼他們就真的有可能超過飽和脂肪的攝取上限。」

2025 年《美國飲食指南》建議，飽和脂肪的攝取應低於每日總熱量的 10%，但 Tobias 解釋說，如果人們所有的蛋白質都來自紅肉和全脂乳製品，要達到這個標準將會很困難。

Tobias 表示：「目前尚不清楚強調改喝全脂牛奶或其他全脂乳製品究竟能帶來哪些健康益處。」

他補充說：「同樣一杯牛奶的蛋白質和營養素含量都一樣，但相較於低脂牛奶，全脂牛奶含有更多的飽和脂肪和熱量。」

Fung 與 Tobias 分享了幾個簡單的健康飲食建議，這些建議都經過她們所審視的研究支持。

以下是一些基本原則：

以原形食物為主

飲食富含水果與蔬菜

蛋白質來源多樣化，包括動物性與植物性蛋白。完全植物性飲食也可以。Fung 表示：「將蛋白質攝取稍微均衡地分配在一天中，而不是單純增加攝取量。」

減少添加糖攝取（男性每日少於 150 卡，女性少於 100 卡）

控制鈉攝取（每日少於 2,300 毫克）

減少高度加工食品

選擇全穀類食物

他們建議，也可以參考 2020 年飲食指南或 2025 年飲食指南科學報告作為飲食參考。

Tobias 表示：「了解什麼是健康、該吃什麼，其實不應該這麼困難。這也不是公開辯論的問題，而是科學。健康與否的核心原則，其實並沒有改變。」

美國營養與飲食學會的回應

與此同時，美國營養與飲食學會（The Academy of Nutrition and Dietetics）對《2025–2030 美國飲食指南》（DGAs）的發布表示關注，並指出雖然其中許多建議與長期以來的營養科學一致，但也有部分內容令人擔憂，可能對公共健康造成不利影響。

美國營養與飲食學會的支持重點：

鼓勵攝取營養密度高的食物，包括水果、蔬菜和全穀類。

建議限制高度加工食品與添加糖的攝取。

將飽和脂肪的攝取控制在總熱量的 10% 以內，同時優先選擇較健康的脂肪。

更加重視膳食纖維與腸道微生物健康。

美國營養與飲食學會擔憂的部分：

飽和脂肪：指南中強調奶油、牛油、紅肉和全脂乳製品，這與將飽和脂肪攝取量限制在總熱量 10% 的建議相矛盾。有證據表明，這些食物富含飽和脂肪，會增加心血管疾病的風險。

乳製品：新指南未考量無法或選擇不攝取乳製品的人群。

低熱量非營養性甜味劑：儘管現有證據表明，在可接受的攝取量範圍內，低熱量非營養性甜味劑通常被認為是安全的，但指南仍然強調適量食用。

合成食用色素：與學會的「營養事實核查」一致，研究顯示少數兒童可能對合成色素敏感；然而研究結果不一致，需要更多研究來更清楚理解飲食、食品添加劑與行為之間的關係。

美國營養與飲食學會會長 Deanne Brandstetter 表示：「《美國飲食指南》中的部分建議，與現有的科學證據並不完全一致，這將對落實執行帶來挑戰，特別是在為數百萬美國人提供服務的聯邦營養計畫中。」