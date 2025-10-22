鉅亨網編譯段智恆 2025-10-22 03:00

‌



根據《彭博》周二 (21 日) 報導，中國商務部長王文濤警告，荷蘭政府接管中資半導體公司安世半導體 (Nexperia) 的舉動，已「嚴重影響」全球供應鏈穩定，並敦促荷方儘速解決問題。

嚴重影響供應鏈！中國怒批荷蘭接管晶片商安世半導體(圖：REUTERS/TPG)

根據中國官方公布的會談紀要，王文濤近日與荷蘭經濟事務部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 通話，表達強烈關切，指此舉已對中歐經貿合作與全球產業鏈穩定造成不利影響。

‌



荷蘭政府方面則表示，將與中方保持溝通，「致力於尋求建設性解決方案」。這次通話發生在荷蘭政府於上週援引冷戰時期的緊急法律，宣布接管安世半導體公司之後。

安世半導體是中國聞泰科技 (Wingtech Technology) 旗下子公司，主要生產車用與消費電子成熟製程晶片，為歐洲汽車產業的重要供應商。荷蘭政府以「國家安全疑慮」為由出手干預，此舉引發中國強烈反彈。

據《彭博》報導，消息人士透露，隨著荷方接管安世半導體，中國隨即採取反制措施，禁止該公司自中國工廠出口產品。業界憂心，若情勢持續，汽車供應鏈可能在一周內出現晶片短缺，10 至 20 天內恐波及整個產業。

歐盟貿易事務主管塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 周二在歐洲議會表示，中國與荷蘭目前「保持頻繁接觸」，雙方都意識到情況嚴重，並強調「時間至關重要」。

這起事件也凸顯中國與歐洲在科技與貿易領域的緊張升溫，尤其是在美中貿易談判即將登場之際。北京近期宣布新的稀土及關鍵材料出口限制措施，理由是「強化國家安全管理」。