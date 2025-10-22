鉅亨網編譯段智恆 2025-10-22 01:10

根據《彭博》周二 (21 日) 報導，白宮官員表示，美國總統川普近期並無與俄羅斯總統普丁會面的計畫，這與雙方先前釋出的訊號形成對比，當時外界預期兩人可能很快舉行第二次峰會。

川普會普丁難實現？白宮：近期無安排計畫(圖：REUTERS/TPG)

該名不具名的白宮官員透露，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 與俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 於本周一進行的通話「頗具建設性」，因此兩人目前也沒有必要進一步會晤。

這項說法與川普上周與普丁通話後的發言形成明顯落差。川普當時表示，他計畫「約兩周內」與普丁會面，並稱盧比歐與拉夫羅夫將「很快」見面。

與此同時，俄羅斯方面也似乎在降溫外界對峰會的期待。克里姆林宮發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 透過《俄通社》(Interfax)指出：「接下來的工作將十分艱鉅，這需要嚴肅的準備。」

川普近來頻頻呼籲雙方儘快結束戰爭，要求俄烏「在戰線上停火」。他周一再度對烏克蘭能否擊敗俄軍表達懷疑，並在軍援與對俄制裁議題上態度搖擺。

烏克蘭總統澤倫斯基上周五訪問華府，試圖遊說川普提供戰斧 (Tomahawk) 飛彈及其他軍事援助。不過，在澤倫斯基會晤川普的前一天，普丁便先致電川普，雙方同意未來在匈牙利布達佩斯會面。