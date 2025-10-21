鉅亨網編譯段智恆 2025-10-21 21:30

根據《路透》10 月 15 日至 21 日對 117 名經濟學家的調查，美國聯準會 (Fed) 預料將在下周及 12 月各降息 1 碼(25 個基點)，讓政策利率落在 3.75% 至 4.00% 區間。不過，受通膨與就業風險牽制，決策者對 2026 年前利率走向的看法極度分歧。

調查：Fed今年將再降息兩次 明年利率走勢仍不明朗(圖：REUTERS/TPG)

這項最新調查顯示，市場預期 Fed 今年將總計降息兩次，較一個月前的預期多出一次。此變化反映決策官員近週傾向進一步放寬貨幣政策，以防止就業市場惡化。

‌



通膨與就業拉鋸 Fed 偏向防守勞動市場

自 9 月以來，Fed 在「通膨再升」與「就業放緩」兩項風險間權衡取捨。多數官員認為，應優先防範勞動市場進一步轉弱，因此在上月決議中祭出 2023 年 12 月以來首次降息 1 碼。

在接受調查的 117 名經濟學家中，115 人預期 Fed 將於 10 月 29 日再度降息 25 個基點，僅 2 人預估 12 月將一次降息 2 碼 (50 個基點)。至於年底再降息一次的可能性，支持者比例降至 71%。

金融市場押注更為明確：利率期貨幾乎完全反映出今年兩次降息的預期。多位決策官員，包括主席鮑爾在內，近期皆表示將持續聚焦就業市場走勢。不過，政府關門已持續三周，導致官方就業與通膨統計延遲發布，使 Fed 掌握的經濟資訊出現空窗期。

滙豐 (HSBC) 美國經濟學家 Ryan Wang 指出：「目前的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 約有一半官員更關注就業，另一半仍擔憂通膨風險。最大難題在於，這波放緩究竟來自需求下降還是勞動供給不足，兩者的政策意涵截然不同。」

學者預期分歧加劇 鮑爾任期更添政策變數

民間機構近期數據顯示，美國裁員與招聘活動均維持溫和步調，顯示就業市場仍相對穩定。調查中位數預測指出，失業率將在 2027 年前維持於 4.3% 左右，通膨則平均略高於 Fed 設定的 2% 目標。

延遲公布的官方數據預計顯示，9 月消費者物價指數 (CPI) 年升率將由 8 月的 2.9% 升至 3.1%。

至於 2025 年底利率水準，經濟學家意見分歧明顯，預測範圍介於 2.25% 至 4.00%。分析人士指出，分歧原因之一是市場對鮑爾任期屆滿後 (2026 年 5 月) 的接任人選充滿不確定性。

在回答另一題的 33 名學者中，有 76% 認為 Fed 最終「降息過頭」的風險高於「降息不足」。德意志銀行 (Deutsche Bank) 美國資深經濟學家 Brett Ryan 警告：「Fed 未來可能面臨更大政治壓力，獨立性風險高於以往任何一屆政府。」