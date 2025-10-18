鉅亨網編譯段智恆 2025-10-18 00:30

‌



人工智慧 (AI) 龍頭 OpenAI 與超微半導體 (AMD-US) 及博通 (AVGO-US) 達成晶片採購協議，顯示 AI 產業的成長潛力遠超市場預期，也為輝達 (NVDA-US) 長期主導的晶片生態系注入更多競爭。

OpenAI造王效應擴散！AI晶片供應鏈全面洗牌(圖：REUTERS/TPG)

超微股價飆升四成 博通同步受惠

‌



自兩周前 OpenAI 與超微宣布合作以來，超微股價已暴漲逾 42%，並在本周獲得甲骨文 (ORCL-US) 大型訂單，進一步推升漲勢。博通本周一也揭露與 OpenAI 的新協議，激勵股價單日勁揚 10%，創 4 月以來最大漲幅。

相較之下，AI 晶片龍頭輝達股價自超微合作案公布以來下跌 3.1%，表現遜於持平的那斯達克 100 指數。分析師指出，這顯示 OpenAI 正積極分散供應來源，減少對單一晶片商的依賴。

Rational Dynamic Brands Fund 投資經理 Eric Clark 表示：「OpenAI 顯然不能只依靠輝達。他們需要盡可能與多家供應商合作，因為他們對運算能力的需求極度龐大。」

輝達仍握主導地位 投資人尋找新贏家

儘管市場焦點轉向超微與博通，但輝達仍牢牢占據 AI 運算基礎設施的領導地位。根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 數據，輝達目前掌握約 95% 的 AI 晶片市場份額。

不過，隨著 AI 產業快速擴張，投資人開始尋找更多受惠標的。Hennion & Walsh 資產管理公司總裁 Kevin Mahn 表示：「輝達仍是 AI 生態系的核心，其他公司正努力追趕，但這不代表它是唯一值得投資的企業。」

他指出，超微與博通原本就在 AI 市場布局，如今隨著更多資金湧入，兩者正獲得更多關注。Hennion & Walsh 旗下資產規模達 70 億美元，持有輝達、超微與博通的部位。

Neuberger Berman 旗下 Disrupters ETF 共同經理人 Jason Tauber 也指出，OpenAI 的合作計畫等於「正式驗證」超微的競爭實力。「產業迫切需要輝達以外的實質替代方案，而超微顯然已經站上舞台。」

OpenAI 成新「造王者」 市場仍存隱憂

OpenAI 的大手筆支出，使這家 ChatGPT 的營運商逐漸成為科技圈新的「造王者」。除了超微與博通外，整個科技產業目前正投入數千億美元資金建構 AI 基礎設施，以免在這場「AI 軍備競賽」中落後。

然而，龐大的支出也讓市場出現隱憂。分析師警告，雖然目前晶片需求遠超供給，有利於多方廠商受惠，但 OpenAI 身為非上市公司，未定期披露財報，其財務狀況外界不得而知。

Jonestrading 首席市場策略師 Michael O’Rourke 指出：「投資人應對 OpenAI 能否履行其龐大的財務承諾保持高度懷疑。相關企業對 OpenAI 的曝險都相當大，一旦出現問題，影響將連鎖擴散。」

他提醒，即使 AI 資金潮短期內仍在湧流，投資人也應留意風險。不過，只要 AI 運算需求持續強勁，AMD 與博通仍有望借勢分散投資人對輝達的集中依賴。