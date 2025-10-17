鉅亨網編譯段智恆 2025-10-17 20:30

人工智慧 (AI) 公司 OpenAI 周五 (17 日) 宣布，暫停生成美國民權領袖金恩博士 (Martin Luther King Jr.) 的影像內容，原因是部分用戶利用旗下影片生成工具 Sora 製作出「不敬」的深偽影片，引發外界不滿。

AI玩過頭？OpenAI停用金恩博士影片生成引熱議(圖：REUTERS/TPG)

OpenAI 在社群平台 X 上聲明指出：「儘管對歷史人物的再現涉及言論自由，但我們認為公眾人物及其家屬應該有權決定自己的肖像如何被使用。」該公司表示，決定是基於金恩家族提出的投訴。

OpenAI 在聲明中說：「部分用戶生成了不尊重金恩形象的影片。」根據外媒報導，其中一段被上傳至 X 的假影片顯示金恩在著名的〈我有一個夢〉演說中爆粗口，甚至抱怨煙霧警報器的嗶嗶聲。

OpenAI 補充，未來其他名人或其代表也可選擇「退出」Sora 影片生成功能，不允許其肖像被使用。公司發言人對進一步細節不予置評，而金恩家族方面尚未回覆置評請求。

這項政策變動顯示 OpenAI 在處理名人肖像與智慧財產權議題上，態度轉向謹慎。Sora 於去年推出，可依文字指令生成逼真的影片，開啟 AI 創作的新領域，但也引發對「假影片」與錯誤資訊擴散的憂慮。OpenAI 於今年 9 月推出 Sora 專屬社群應用程式，方便用戶分享生成影片。

近期，知名演員羅賓威廉斯 (Robin Williams) 的女兒齊達 (Zelda Williams) 也在 Instagram 發文，批評網友傳給她的 AI 生成父親影片是「TikTok 垃圾」，表達強烈不滿。金恩的女兒伯妮絲 (Bernice King) 則在 X 上回應相關貼文表示「同意」。