鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-02 21:10

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 在最新報告《2026——又一個大膽生活之年！》中，表達了對 2026 年美國經濟的強勁樂觀預期。他將其「咆哮的 2020 年代」作為基本情景，並將其發生的主觀機率從 50% 提高至 60%。相對地，他將因衰退引發的嚴重修正或熊市的悲觀情景機率維持在較低的 20%。

Yardeni 預測，2026 年的經濟成長將由兩股強勁的政策浪潮所驅動：

一、大規模退稅潮提振家庭消費： 家庭部門預計將在 2026 年初獲得大規模流動性注入。這是因為 2025 年 7 月通過的《大而美法案》包含的減稅措施將追溯生效，工人們將在報稅季收到「大規模退稅潮」。該法案涵蓋了針對小費收入、加班費和車貸利息的稅收抵扣，以及實際上免除許多老年人社保稅的扣除額。

二、關稅政策戰略轉向緩解通膨： 美國正面臨由激進貿易政策導致的「生活成本危機」，特別是耐用品價格飆升。Yardeni 預計，這種物價壓力將促使川普政府從保護主義轉向貿易緩解。政府將利用先前設立的高關稅作為談判籌碼，通過戰略性削减關稅來平息選民對推高耐用品成本的不滿，並緩解通膨壓力。

生產力驅動的成長與市場目標

基於這些財政刺激與貿易壁壘的降低，Yardeni 預測 2026 年實際 GDP 增速將達到 3.0%-3.5%，高於 2025 年預計的 2.0%-2.5%。勞動生產力預計將大幅增長 2.5%-3.0%。

這種生產力驅動的增長應能有效地將單位勞動力成本通膨以及消費者物價通膨均降至 2.0%。

對於股市，Yardeni 的預測極為樂觀。他預計標普 500 指數公司的集體每股盈餘 (EPS)，將從 2025 年的 268 美元增長至 2026 年的 310 美元。他給出的標普 500 指數年底目標區間為 6300-7700 點，並將單點預測定位於該區間的上限。