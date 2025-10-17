鉅亨網編譯段智恆 2025-10-17 21:00

比AI股更猛？金價屢創新高 黃金股狂飆卻還沒追上(圖：REUTERS/TPG)

金礦股狂飆 分析師上調目標價

自 8 月以來，市場掀起新一波搶金潮，金價首次突破每盎司 4,300 美元，激勵金礦股漲勢凌厲。不過，分析師指出，目前礦業股的定價仍相當於金價介於每盎司 3,000 至 3,500 美元區間，顯示股價漲勢仍有空間。

花旗 (C-US) 分析師 Alexander Hacking 與 Kate McCutcheon 本周在報告中表示：「我們暫時不敢稱這是金價的天花板。」兩人並大幅上調丹佛礦業巨頭 Newmont 與加拿大 Barrick Mining 的目標價，分別上調 41% 與 81%。

花旗給予 Newmont 的目標價為每股 104 美元，而該股周四收在 98.27 美元，今年以來已翻倍上漲。分析師形容：「金價如今就像藝術市場，價格已與邊際生產成本脫鉤。」

高盛 (GS-US) 分析師則指出，投資人正在以新的角度評價金礦業，整個產業正進入所謂「重新定價」(Rerating)階段。高盛在 10 月 12 日的報告中表示，金價高於每盎司 3,000 美元甚至更高，已被市場視為「新常態」而非高峰。

該行預估，黃金產業的估值可望回到歷史中期水準，大型金礦股的企業倍數約 7 至 7.5 倍，中型礦業股約 5 倍，相較目前仍處於低檔的 5.5 至 6 倍與 4 至 4.5 倍區間。

黃金股估值仍具吸引力 投資人押注牛市續航

金價今年漲勢驚人，漲幅超越過去美國多次重大危機時期。分析師認為，市場押注聯準會 (Fed) 降息、全球貿易重組帶來的不確定性、以及各國央行分散美元儲備，都是推升金價的主要動能。

自 8 月 1 日以來，追蹤全球金礦股的 VanEck Gold Miners ETF 大漲逾六成，漲幅約為金價漲勢的兩倍。SG Hiscock 投資經理 Rory Hunter 指出：「我們開始看到礦業股出現投資人期望中的槓桿效應。」

隨著名目與實質利率下滑，投資人對金礦股的信心回升，也更加看好金價漲勢可持續。Hunter 說：「自 8 月以來金價飆升，即使是面臨高通膨成本的礦商，如今也見到獲利空間擴大。」

專注貴金屬資產的 Sprott 資深合夥人 Ryan McIntyre 表示，金價創下「一再創紀錄」的情況下，投資人已難忽視礦商能產生的龐大現金流。他認為金礦股仍被低估，「市場終將修正這個落差」。

不過，仍有投資人選擇獲利了結。Wilson Asset Management 基金經理 Matthew Haupt 已開始減碼金礦股，並表示除非 Fed 啟動大規模降息循環，否則將持續降低持股。他在部分基金中甚至採取「做空黃金、做多銅」的策略，認為銅的需求前景更具吸引力。