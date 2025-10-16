鉅亨網編譯段智恆 2025-10-16 20:20

AI不再只燒錢！阿里巴巴電商投資已達損益兩平(圖：REUTERS/TPG)

阿里巴巴副總裁張凱夫 (Kaifu Zhang) 周四 (16 日) 受訪時表示，公司在電商領域導入 AI 工具後，成效超出預期，包括搜尋結果更貼近個人化、虛擬試衣準確度提升等。內部測試顯示，AI 技術已使廣告投資報酬率提升約 12%，他指出，「在這類測試中能看到兩位數變化的情況非常罕見」。

他並預期，隨著 AI 整合持續深化，將對今年「雙 11」購物節的商品交易總額 (GMV) 產生「非常顯著」的正面影響。阿里巴巴日前已啟動雙 11 預售活動，該節日為中國最大電商促銷檔期，相當於美國的黑色星期五(Black Friday)。

阿里巴巴近年大舉投資 AI 與雲端基礎建設，以期在 AI 革命中搶占先機。公司上月宣布將進一步提高相關支出，延續 2 月時承諾的三年內投資人民幣 3,800 億元 (約 530 億美元) 計畫。儘管外界擔憂企業在 AI 領域「砸錢過頭」、短期回報有限，但阿里巴巴強調 AI 應用已帶來實質成效。

張凱夫指出，AI 技術已融入阿里電商生態的多個環節，包括個人化推薦、智慧客服、影像生成與產品標註等，全面提升用戶體驗與營運效率。他強調，這些技術成果正逐步反映在消費者互動與銷售成長上。

根據公司資料，阿里巴巴中國電商部門仍是最大營收來源，截至 6 月 30 日止一季營收年增 10%，達 195.3 億美元。儘管近年中國消費動能疲弱，但去年雙 11 期間，研究機構 Syntun 估計，阿里巴巴天貓 (Tmall)、京東(JD-US)(09618-HK) 與拼多多 (PDD-US) 平台合計銷售額達人民幣 1.11 兆元，年增 20.1%。

阿里巴巴在 8 月底法說會上指出，AI 與消費升級是公司當前面臨的「兩大歷史機遇」，因此需投入「歷史規模」的資本以建立長期競爭力。