2025-12-31

台股今 (31) 日迎來 2025 年封關，記憶體族群今年如同坐雲霄飛車，產業從上半年的谷底一路翻揚向上，更創下數十年來記憶體大缺貨盛況，造就台灣記憶體業者股價噴發，依今日最高價推算，南亞科今年飆漲 587%、華邦電也上漲 484%，群聯與其他模組廠漲幅也至少倍增，堪稱台股 2025 年大亮點。

群聯 (8299-TW) 昨日公告 11 月 EPS 7.9 元後，驚豔市場，驅動資金積極卡位，推升群聯今日開盤即亮燈漲停，其他如晶豪科 (3006-TW)、宜鼎 (5289-TW)、凌航 (3135-TW) 也都有一度漲停。

2025 年堪稱記憶體逆襲年，上半年不僅終端需求未有明顯起色，先前預估的缺貨情況也沒有發生，使得在關稅急拉貨後，需求明顯降溫，直到下半年隨著三大原廠宣布陸續淡出 DDR4 市場，加上多次漲價，以及最關鍵的雲端服務大廠 (CSP) 大量預定明年需求，讓記憶體需求急速反轉，需求與價格扶搖直上，上演大逆轉。

南亞科今年下半年就受惠 DDR4 價格狂漲，股價自 9 月一路噴發至今，股價從去年底的 29.25 元一路漲至今日最高點達 201 元，漲幅高達 587%，更創下歷史新高，市值更直逼聯電 (2303-TW)(UMC-US)，相較於 2024 年跌幅超過 62.5%，2025 年也成為南亞科的大好年。

華邦電 (2344-TW) 走勢同樣凌厲，股價從去年底的 14.8 元，一路向上至今日最高 86.5 元，漲幅高達 484%，成為 2025 年的兩大飆股。

NAND Flash 則在 AI 伺服器推論需求爆發下，產業對熱資料處理需求激增，大量採用高速 SSD，但因過去數年 NAND 產業因虧損連連，業界普遍不願意增加新產能，在需求與供給角色互換下，市場轉變為賣方市場，也讓相關業者大啖漲價潮。