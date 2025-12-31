鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-31 10:20

據《Yahoo Finance》報導，國際金價與銀價周二 (30 日) 反彈，重新點燃市場對貴金屬這波歷史性漲勢仍有續航力的樂觀情緒。

黃金期貨周二反彈約 1%，徘徊在每盎司 4,385 美元附近。白銀期貨大漲 10%，此前才剛寫下自 2021 年以來最大單日跌幅。兩種金屬今年都有望創下 1979 年以來最大年度漲幅。

同時，鉑金與銅價也在全球人工智慧 (AI) 競賽以及製造業回流趨勢帶動下，持續於歷史高檔區間交易。

貴金屬製造與經銷商 Scottsdale Mint 創辦人兼執行長 Josh Phair 表示，「我們正身處一場金屬戰爭之中。」

Phair 補充道，「美國正如此快速地興建資料中心，為了維持其全球地位，美國就必須擁有它 (白銀)。」

另一方面，全球第三大白銀生產國中國，預計將自 1 月 1 日起限制白銀出口，進一步加劇市場對供應吃緊的擔憂。

Phair 表示，「中國正在限制出口，這代表世界其他地方必須到別的地方去找金屬。」

根據白銀協會 (Silver Institute) 資料，全球約 60% 的白銀用於工業用途，涵蓋太陽能板、資料中心零組件以及電動車電池等。

今年 10 月，三星 (Samsung) 與墨西哥一座礦場簽署了一筆 700 萬美元的協議，以確保未來白銀供應，突顯白銀的重要性。

他補充指出，「如果把 1980 年每盎司 50 美元的歷史高點換算成今日幣值，其實超過 200 美元。這樣看來，現在的價格甚至還算是偏低。」