鉅亨網編譯陳又嘉
據《Yahoo Finance》報導，國際金價與銀價周二 (30 日) 反彈，重新點燃市場對貴金屬這波歷史性漲勢仍有續航力的樂觀情緒。
黃金期貨周二反彈約 1%，徘徊在每盎司 4,385 美元附近。白銀期貨大漲 10%，此前才剛寫下自 2021 年以來最大單日跌幅。兩種金屬今年都有望創下 1979 年以來最大年度漲幅。
同時，鉑金與銅價也在全球人工智慧 (AI) 競賽以及製造業回流趨勢帶動下，持續於歷史高檔區間交易。
貴金屬製造與經銷商 Scottsdale Mint 創辦人兼執行長 Josh Phair 表示，「我們正身處一場金屬戰爭之中。」
他指出，各國爭奪金屬資源的趨勢其實是從黃金開始。在央行大量買盤支撐下，金價今年已上漲 68%，去年則上漲了 27%。
白銀與銅近幾月也大幅上漲，因美國將它們列入關鍵礦物清單，認定其對美國經濟與國家安全至關重要。
Phair 補充道，「美國正如此快速地興建資料中心，為了維持其全球地位，美國就必須擁有它 (白銀)。」
Phair 表示，「中國正在限制出口，這代表世界其他地方必須到別的地方去找金屬。」
根據白銀協會 (Silver Institute) 資料，全球約 60% 的白銀用於工業用途，涵蓋太陽能板、資料中心零組件以及電動車電池等。
今年 10 月，三星 (Samsung) 與墨西哥一座礦場簽署了一筆 700 萬美元的協議，以確保未來白銀供應，突顯白銀的重要性。
儘管一些策略師警告貴金屬市場已出現「漲勢過度」，Phair 指出，考量通膨調整後，白銀其實仍「便宜」。
他認為，「白銀可能長期以來都被低估，這也是推動價格上漲的另一個因素。」
他補充指出，「如果把 1980 年每盎司 50 美元的歷史高點換算成今日幣值，其實超過 200 美元。這樣看來，現在的價格甚至還算是偏低。」
今年金屬價格大漲之際，美元已走弱近 10%，而聯準會 (Fed) 在 2025 年已三度降息，進一步支撐貴金屬走勢。
