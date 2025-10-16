台企78%導入AI代理高於亞太平均 Google Cloud台灣總經理陳愷新曝原因

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-16 18:34

根據 Google(GOOG-US)Cloud 今 (16) 日公布的調查數據，在導入 AI 的台灣企業中，有 78% 採用 AI 代理 (AI Agent)，高於亞太地區的 64%。Google Cloud 台灣總經理陳愷新觀察，台灣客戶導入 AI 代理的速度與意願滿高，可能與台灣人的創業及勇於嘗試精神有關。

Google Cloud台灣總經理陳愷新(左)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

Google Cloud 推出 Gemini Enterprise，以 Gemini 的聊天介面作為起點，成為員工使用企業內個 AI 功能的單一入口。而陳愷新今日出席「企業效能再進化 - Gemini Enterprise 媒體聚會」，分享 Gemini Enterprise 核心概念。

陳愷新指出，Gemini Enterprise 提供企業完整且經 AI 優化的平台，透過直覺易用的 Gemini 聊天介面，全面智慧化的工作流程，助力企業在 AI 代理的時代中，取得領先優勢。

陳愷新進一步表示，Gemini Enterprise 可直接導入來自 Google Workspace、Microsoft 365、Salesforce 或 SAP 等業務應用程式的數據。

隨著台灣企業陸續導入 AI，Google Cloud 台灣技術副總林書平觀察，包括媒體、娛樂遊戲及廣告業等產業積極導入，但並不代表其他產業不需要，其他如製造業、金融業等也有廣編及行銷上的需求。

林書平進一步分享，企業導入 AI 除運用在行銷上，也觀察到有娛樂產業利用 GenMedia 動態生成禮物及圖片，提升直播主與用戶的互動性。

林書平說，Gemini Enterprise 對於 Google Cloud 的意義在於「提供企業一般使用者更容易的入口網站」，Gemini Enterprise 除整合大型語言模型 (LLM) 的基本能力，並彙整不同資料，同時，Gemini Enterprise 也能與開發者平台結合。整體而言，Gemini Enterprise 讓企業可以更直覺、更簡單、更容易的使用，加速企業採用 AI 平台。

而台灣客戶導入 AI 踴躍，是否需再擴充資料中心，陳愷新則指出，目前耗電與耗能皆不大，他提到，訓練模型需大量算力，因此耗能相對高，不過 Gemini 已是萃取出來的模型，因此耗能與算力不需太多。