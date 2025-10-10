鉅亨網編譯段智恆 2025-10-10 23:27

美國總統川普周五 (10 日) 在 Truth Social 發文，指控中國近日致函多國，計劃對稀土及其他元素實施出口管制，形容這是「敵意濃厚」的舉動，將造成全球市場堵塞。

川習會恐告吹！川普批中國擬限制稀土出口 揚言加徵關稅(圖：REUTERS/TPG)

川普強調，美國正考慮對中國商品大幅加徵關稅等反制措施，並表示原定兩週後在南韓舉行的亞太經濟合作會議 (APEC) 期間與中國國家主席習近平的會晤「似乎已經沒有必要」。

川普嗆中國「挾持世界」 川習會前景生變

川普在長文中寫道，這封來自中國的信件「逐一詳列每一種他們想禁止出口的元素」，過去例行的事物如今不再例行。他批評中國長期在稀土磁石與其他元素領域建立壟斷地位，並指這是「陰險且敵意的舉動」。

川普更直言，中國「不應被允許以稀土政策挾持世界」，強調美方將被迫在財務上反制。外電指出，中國目前掌控約 70% 全球稀土供應，廣泛應用於汽車、國防及半導體產業，突顯其戰略敏感性。

川普表示，美國同樣掌握更強大的壟斷優勢，只是過去沒有使用理由，如今「或許時機已到」。他強調，雖然過程可能痛苦，但最終將對美國有利。

川普並指出，他不打算與習近平對談，因為「沒有理由這麼做」。他提到，自己原本規劃在兩周後的 APEC 南韓峰會期間與習近平會晤，但在此事件後，他認為這場「川習會似乎已經沒有必要」。

他同時強調，美方正在計算的反制政策之一，是「對中國產品大幅加徵關稅」，並透露還有許多其他措施正被嚴肅考慮。

川普最後寫道，這封信出現在「中東迎來三千年動盪後的和平之日」，並懷疑其時機是否巧合。他強調，若中國不撤回這一「敵意命令」，身為美國總統，他將被迫在財務上採取反制行動。

市場大幅震盪 中國新規加劇供應鏈憂慮

外媒指出，川普的表態不僅使「川習會」前景生變，也讓外界質疑美中農產品談判能否繼續推進。事實上，他才在前一天對黃豆協議抱持樂觀，如今卻態度急轉直下，凸顯立場的明顯翻轉。

市場面上，美股因貼文大幅翻黑，標普 500 指數下挫逾 1.5%，那斯達克 100 一度暴跌 2.4%，道瓊工業指數盤中跌超過 500 點。芝加哥黃豆期貨同步下跌 1.9%，創 7 月以來最大盤中跌幅，顯示農產品市場也受波及。

中國商務部本周宣布，12 月 1 日起，外國企業出口含有超過 0.1% 稀土成分的產品，或使用中國稀土提煉、磁石製造與回收技術的商品，都必須申請出口許可證。北京稱此舉出於國安考量，但國際市場認為將加劇供應鏈不安。

外媒也指出，這一動作讓最新的美中「關稅休戰協議」蒙上陰影，該協議原本暫緩到 11 月才加徵美方關稅，如今前景未卜。川普還聲稱，其他國家領袖同樣接獲中國來函，並對這種「突如其來的貿易敵意」感到憤怒。