〈美股早盤〉主要指數小幅走高 投資人持續買進並靜待消費者信心數據

美股主要指數周五 (10 日) 開盤小幅走高，投資人趁回檔買進，同時等待美國消費者信心數據，以尋找經濟與聯準會 (Fed) 後續政策的線索。標普 500 與那斯達克本周有望連續第二周收紅，市場對降息預期持續支撐漲勢，美元則將創下去年 11 月以來最佳單周表現。

截稿前，道瓊工業指數漲近 240 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.1%。

能源與大宗商品方面，原油連跌第二日，因加薩戰爭和平協議逐漸成形。美元結束連四日上漲走勢轉弱，美債殖利率小幅回落，金價在前一日大跌後反彈至每盎司約 4,000 美元。

全球股市自 4 月低點反彈超過三成，推動投資人重新檢視科技板塊的估值，特別是在聯準會 (Fed) 貨幣政策趨於寬鬆與經濟展現韌性的背景下。交易員普遍預期，財報季將是檢驗股價是否超前基本面的關鍵。

Pepperstone 資深策略師 Michael Brown 表示，股市拉回仍應視為買進機會，因為在經濟成長穩健、企業獲利持續成長以及寬鬆政策支撐下，市場主軸仍偏向上行。

不過，估值壓力日益受到關注。Bank J Safra Sarasin 股票策略師 Wolf von Rotberg 指出，雖然 AI 相關題材持續支撐美股，但標普 500 目前本益比已來到近 25 年最高水準，「我們不建議在如此大漲後繼續追價」。他並提到，近期不僅科技股受惠於 AI 支出，電機設備與建築企業也加入漲勢，顯示行情擴散。

歐洲市場方面，Stoxx Europe 600 指數走低，能源及礦業類股領跌。法國 CAC 40 指數震盪，因總統馬克宏仍在尋找能維繫脆弱財政協議的新任總理。個股中，Stellantis(STLA-US) 公布第三季交車量年增 13%，受北美銷售帶動，股價走高。

亞洲市場同樣波動。日元兌美元延續漲勢，因日本執政聯盟於周五瓦解，消息引發資金流入避險資產。新加坡交易的日經 225 期貨走低，日本公債期貨上漲。

非農就業數據下周有望出爐

據悉，一位美國政府消息人士表示，儘管聯邦政府已停擺，美國勞工統計局仍在準備發布 9 月份的 CPI 數據，但具體發布時間尚不明確，但幾乎可以肯定不是原定的 10 月 15 日。

該統計機構在資金中斷期間已停止所有運作，因此未能按原定計劃於上周發布非農就業報告。據政府消息人士透露，該局已開始召回部分員工返崗，以完成報告編制工作。

截至台北時間周五（10 日）21 時許：

焦點個股：

高通 (QCOM-US) 早盤股價下跌 0.51%，至每股 164.81 美元

中國監管機構周五宣布，對美國晶片大廠高通 (Qualcomm) 收購以色列汽車通訊晶片公司 Autotalks 的交易展開反壟斷調查，此舉正值美中領導人即將會晤前夕，為兩國之間的科技與貿易緊張再添火藥味。受消息影響，高通盤前股價一度下跌逾 4%。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.10%，至每股 241.77 美元

國競爭與市場管理局 (CMA) 周五宣布，正式啟動新權力監管 Google 搜尋與搜尋廣告業務，認定其具「戰略市場地位」，擁有「重大且根深柢固的市場力量」。這項決定來自歷時近九個月的調查。CMA 並指出，Google 的 Gemini AI 助理不在此次指定範圍，但其他 AI 搜尋功能則涵蓋其中。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.56%，至每股 438.00 美元

特斯拉中國 9 月批發銷量年增 2.8%，達到 90,812 輛，結束了兩個月的下滑態勢。此前，其新款六人座車型已在中國開始交付。特斯拉位於上海的工廠生產的 Model 3 和 Model Y 車型 (包括出口到歐洲和其他市場的車輛) 的銷量較 8 月份成長 9.2%。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 密大消費者信心指數初值預期 51.7，前值 51.7

華爾街分析：

在 Polymarket 以及其他預測市場上，交易員傾向認為，美國政府的關門將持續到 10 月底或更長時間。根據 Polymarket 交易價格的隱含機率，目前美國政府停擺持續 30 天以上的可能性為 37%，高於 10 月 1 日停擺開始時的 15%。