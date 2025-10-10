鉅亨網編譯段智恆 2025-10-10 21:00

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周五 (10 日) 表示，他仍支持進一步降息，但在當前勞動市場與經濟成長呈現矛盾訊號下，貨幣政策必須謹慎操作，以避免過度反應。

Fed主席熱門人選華勒：支持繼續降息但需謹慎(圖：REUTERS/TPG)

華勒在接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時指出：「我仍然相信我們需要降息，但我們必須謹慎面對。」他解釋，勞動市場顯示出就業流失，恐意味經濟放緩；但同時，美國國內生產毛額 (GDP) 成長依然強勁，通膨仍高於 2% 目標。

勞動市場與 GDP 走勢矛盾 降息步伐不宜過快

華勒強調，目前經濟數據呈現矛盾局勢，「要不是勞動市場回升以呼應 GDP 成長，要不就是 GDP 增速將回落。不管哪一個發生，都會影響政策走向。」他表示自己傾向繼續推動降息，但不會大幅或快速行動，以免判斷錯誤。

Fed 在 9 月會議上已決議降息 1 碼 (25 個基點)，這是 2024 年 12 月以來首次降息。會後公布的「利率點狀圖」顯示，多數官員預期年底前將再降息兩碼。華勒表示，他對這樣的降息速度感到滿意，但認為不該走得比這更快。

與此同時，新任理事米蘭 (Stephen Miran) 則持更鷹派的寬鬆立場，主張 9 月應降息 2 碼(50 個基點)，並期望今年底前總計降息 5 碼。華勒回應稱：「政策可以隨數據調整，但若一次降息 75 個基點，那會帶來很大風險。」

Fed 主席人選進入決選 華勒參與面試

《CNBC》稍早報導指出，華勒也是傳出角逐 Fed 主席的五名候選人之一，現任主席鮑爾的任期將於 2026 年 5 月屆滿。華勒近期已與財政部長貝森特 (Scott Bessent) 會面，面試過程長時間聚焦於政策議題。

華勒表示，與貝森特的對談「其實是一場很棒的面試，涵蓋許多 Fed 運作面向與我過去的觀點」，並強調沒有涉及政治考量，純粹是嚴肅的經濟討論。