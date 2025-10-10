高通中槍！中國突襲式反壟斷調查 盤前股價挫跌
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
中國監管機構周五 (10 日) 宣布，對美國晶片大廠高通 (Qualcomm) 收購以色列汽車通訊晶片公司 Autotalks 的交易展開反壟斷調查，此舉正值美中領導人即將會晤前夕，為兩國之間的科技與貿易緊張再添火藥味。受消息影響，高通盤前股價一度下跌逾 4%。
中國國家市場監管總局表示，此次調查聚焦於高通是否在收購 Autotalks 過程中違反中國反壟斷法，特別是涉及未依法申報交易細節等問題。高通今年 6 月宣布完成收購，這項交易最初於兩年多前提出，但過程中曾因監管審批卡關而一度喊停。
高通 (QCOM-US) 股價因調查消息承壓，在紐約盤前交易一度下跌逾 4%，隨後跌幅收斂，截稿前下跌 1.93%，每股暫報 162.46 美元。
另外，在倫敦交易的半導體設計公司 Alphawave IP Group 股價也一度下挫約 6.5%，該公司今年稍早宣布將被高通以 24 億美元收購，目前交易仍在進行中。
反壟斷陰影再現 高通面臨中國審查
高通在汽車通訊與智慧型手機晶片領域扮演關鍵角色，該公司尚未就調查置評。根據《路透》報導，高通 2024 年曾因遲未獲得監管批准而放棄收購 Autotalks，如今重新完成交易卻再度面臨中國審查。這並非高通首次遭遇中國監管阻力，2015 年公司就曾因反壟斷調查支付 9.75 億美元罰金。
中國監管單位近來頻頻針對美國科技企業出手。上個月，當局才指控輝達 (NVDA-US) 在收購網路設備商 Mellanox 過程中涉及壟斷違規，並持續限制中國企業採購輝達晶片。如今再對高通祭出調查，顯示外資科技業在中國營運風險持續上升。
美中角力升溫 稀土與貿易議題交織
這項調查恰逢美中經貿摩擦再度升溫之際。中國本週宣布擴大稀土與關鍵材料出口管制，被外界視為對美國關稅政策的回應。此前，美國總統川普已多次強調保護本土產業，並在今年祭出「解放日」關稅措施，導致雙方關係更加緊繃。
美國與中國兩國元首川普與習近平預計將於本月底在南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議 (APEC) 期間會晤。觀察人士指出，中方此時啟動對高通的調查，顯示北京正利用監管手段作為談判籌碼，為雙邊會談增添更多不確定性。
