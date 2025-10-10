鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-10 19:15

‌



中國監管機構周五 (10 日) 宣布，對美國晶片大廠高通 (Qualcomm) 收購以色列汽車通訊晶片公司 Autotalks 的交易展開反壟斷調查，此舉正值美中領導人即將會晤前夕，為兩國之間的科技與貿易緊張再添火藥味。受消息影響，高通盤前股價一度下跌逾 4%。

高通中槍！中國突襲式反壟斷調查 盤前股價挫跌(圖：REUTERS/TPG)

中國國家市場監管總局表示，此次調查聚焦於高通是否在收購 Autotalks 過程中違反中國反壟斷法，特別是涉及未依法申報交易細節等問題。高通今年 6 月宣布完成收購，這項交易最初於兩年多前提出，但過程中曾因監管審批卡關而一度喊停。

‌



另外，在倫敦交易的半導體設計公司 Alphawave IP Group 股價也一度下挫約 6.5%，該公司今年稍早宣布將被高通以 24 億美元收購，目前交易仍在進行中。

反壟斷陰影再現 高通面臨中國審查

高通在汽車通訊與智慧型手機晶片領域扮演關鍵角色，該公司尚未就調查置評。根據《路透》報導，高通 2024 年曾因遲未獲得監管批准而放棄收購 Autotalks，如今重新完成交易卻再度面臨中國審查。這並非高通首次遭遇中國監管阻力，2015 年公司就曾因反壟斷調查支付 9.75 億美元罰金。

中國監管單位近來頻頻針對美國科技企業出手。上個月，當局才指控輝達 (NVDA-US) 在收購網路設備商 Mellanox 過程中涉及壟斷違規，並持續限制中國企業採購輝達晶片。如今再對高通祭出調查，顯示外資科技業在中國營運風險持續上升。

美中角力升溫 稀土與貿易議題交織

這項調查恰逢美中經貿摩擦再度升溫之際。中國本週宣布擴大稀土與關鍵材料出口管制，被外界視為對美國關稅政策的回應。此前，美國總統川普已多次強調保護本土產業，並在今年祭出「解放日」關稅措施，導致雙方關係更加緊繃。