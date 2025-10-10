鉅亨網編譯段智恆 2025-10-10 20:30

《CNBC》周五 (10 日) 援引知情人士消息報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 經過一系列長達兩小時的面試後，已將美國聯準會 (Fed) 主席候選名單從 11 人縮減至 5 人，最快可望於明年 1 月提名，但不一定直接出任主席職位。

誰來接Fed主席大位？傳川普新人選五強出爐(圖：REUTERS/TPG)

財政部官員指出，入選的 5 人包括現任 Fed 監管副主席鮑曼 (Michelle Bowman)、理事華勒(Christopher Waller)、白宮國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)、前 Fed 理事華許(Kevin Warsh)，以及貝萊德(BlackRock)(BLK-US) 固定收益投資長瑞德(Rick Rieder)。

候選人名單聚焦 鮑曼與瑞德為新面孔

消息人士表示，財政部預計在未來數周與 5 位候選人再進行一輪面試，由貝森特主持，並由兩名財政部高層與兩名白宮高層共同參與。由於貝森特下周需出席在華府舉行的世界銀行與國際貨幣基金 (IMF) 年會，之後又將隨美國總統川普出訪亞洲，面試程序可能要延至感恩節後才能結束。

在完成第二輪面試後，貝森特將擬定更短名單交由川普決定。據官員指出，新人選可能先被提名為 Fed 理事，再進一步任命為主席。原因在於現任主席鮑爾的理事任期只剩兩年，若接任者直接使用此席次，未來主席任期將受限；相較之下，庫格勒 (Adriana Kugler) 原任的理事席次有完整 14 年任期，較符合長期規劃。

目前川普已公開點名華許、哈塞特與華勒為決選名單成員，因此這次新增的鮑曼與瑞德，屬於新推薦名單。外界認為，此次甄選程序比歷屆政府更加公開透明，名單不斷調整與公布，讓外界密切關注。

貝森特尋求改革導向 瑞德表現受矚目

熟悉內情的官員透露，貝森特選人標準聚焦於是否願意接受新思維，並具備經濟學、貨幣政策、金融監管與管理經驗。他近期撰文批評 Fed 任務範圍過度擴張，並主張檢討政策、架構與使命，暗示希望由新主席推動縮減資產負債表與淡化量化寬鬆等工具。

官員同時指出，目前沒有候選人明顯領先，但確認瑞德在面試中表現突出。瑞德長年活躍於華爾街，經常在財經媒體發表對固定收益市場與 Fed 政策的分析，並管理龐大部門。值得注意的是，他是五名候選人中唯一未曾在 Fed 任職的人選，這或許成為加分因素。