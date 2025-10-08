鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-08 21:42

美股主要指數周三 (8 日) 漲跌互現，標普 500 在連漲七日後稍作休整，仍獲買盤支撐。輝達 (NVDA-US) 領漲科技股，投資人持續消化人工智慧 (AI) 交易的可持續性疑慮，同時聚焦聯準會 (Fed) 官員最新談話，以尋找利率走向的線索。黃金則突破每盎司 4,000 美元，反映市場避險需求。

〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人聚焦Fed官員談話與AI交易動能(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 90 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.7%。

AI 熱潮引發高估值疑慮

標普 500 期貨幾近持平，此前該指數結束連漲八日的走勢。戴爾科技 (DELL-US) 因上調 AI 產品帶動的銷售與獲利展望，盤前股價續揚；超微 (AMD-US) 在與 OpenAI 達成數十億美元的 AI 合作後持續上漲。至於「美股七雄」科技股中，Meta(META-US)、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 小跌，特斯拉則因推出更便宜的主力電動車而小幅走高。

投資人愈發憂心，標普 500 自 4 月低點以來大漲 16 兆美元，漲勢過度。市場討論聚焦於 AI 題材推升的高估值，一些觀點甚至認為這與 25 年前網路泡沫前的過度氛圍相似。不過，投資人同時也擔心錯過後續漲勢，因此正緊盯即將到來的財報季，以判斷這波漲勢能否持續。

安盛投資管理 (Axa IM) 歐洲股票主管 Gilles Guibout 表示：「AI 熱潮讓我想起 1997 年我剛入行的情況。雖然 2000 年泡沫破滅，但當時堅持不跟漲的經理人同樣讓客戶蒙受巨大損失。現在的風險是太早退出 AI 交易，正確的做法是保持投資，但要隨時準備撤出並分散配置。」

另一方面，美元連三日走強，美債殖利率則下滑。投資人正等待聯準會 (Fed) 上次會議紀錄公布，作為判斷貨幣政策走向的重要線索。由於美國政府持續關門，市場缺乏最新經濟數據來評估景氣狀況。

歐洲方面，Stoxx 600 指數上漲 0.6%，有望再創新高，資源類股領漲超過 1%。Lloyds Bank 因車貸爭議案件獲利於法院有利判決，推動金融股上揚；法國成功推進財政預算方案，亦提振市場，帶動 CAC 40 指數一度漲 0.8%，同時法國公債殖利率回落。不過，歐洲科技股表現疲弱，德國豪華車商寶馬 (BMW) 因中國銷售不振與關稅成本調降財測，股價大跌並拖累同業。

黃金突破 4000 美元 泡沫疑慮漸起

億萬富豪、橋水基金 (Bridgewater) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 對股市漲勢規模表達保留態度，認為估值飆升已引發 AI 泡沫隱憂，「這種氛圍讓我覺得過熱」。

不過，高盛策略師歐本海默 (Peter Oppenheimer) 則指出，目前還不到擔心投機極端的時候。他認為科技龍頭的漲勢背後仍有強勁獲利支撐，「科技股估值雖趨緊繃，但尚未達到歷史泡沫水準。」高盛建議投資人分散布局，以降低過度集中在美股少數大型科技股的風險，同時注意 AI 領域競爭升溫帶來的不確定性。

此外，外匯市場方面，日元跌至 2 月以來新低。日本自民黨意外由高市早苗勝出黨魁，市場預期她的寬鬆政策立場將減弱日本央行升息可能性，進一步壓低日元匯價。

截至台北時間周三（8 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.06%，至每股 433.34 美元

特斯拉盤前反彈，漲超 1%。訊息面上，當地時間周二，特斯拉官方網站更新 Model Y 和 Model 3 標準版的訂購資訊。 Model Y 的標準版目前在美國市場售價為 3.999 萬美元，較先前 Model Y 的起價便宜約 11%。 Model 3 標準版售價為 3.699 萬美元，為特斯拉目前最便宜的車型。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價下跌 0.34%，至每股 180.71 美元

阿里巴巴集團 (09988-HK) 旗下負責開發人工智慧 (AI) 基礎模型的通義千問 (Qwen)，已成立一個內部團隊專注於機器人與具身 AI(embodied AI) 的研發，加入國際科技巨頭打造 AI 實體產品的競賽行列。

Confluent(CFLT-US) 早盤股價上漲 10.71%，至每股 22.95 美元

Confluent 盤前大漲近 19%。據三位知情人士透露，在吸引到收購興趣後，該公司正在探索出售，這是最新一家因其在支持人工智慧發展方面的潛力而吸引到追求者的數據基礎設施公司。該公司市值約 70 億美元，但其股價今年迄今已下跌約 26%。一些消息人士指出，儘管 Confluent 的技術備受追捧，但其股價在 7 月暴跌，因為該公司報告失去了一位大客戶的業務，這使其很容易受到收購。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

金價持續上攻，Fed 本月降息 0.25% 的預期升溫，加上美國政府持續停擺引發避險需求，刺激黃金現貨價格今早在亞洲時段首次升穿 4,000 美元大關，最高至 4,014.82 美元，再創歷史新高。