鉅亨網編譯段智恆 2025-10-08 19:30

根據《彭博》周三 (8 日) 報導，阿里巴巴集團 (09988-HK)(BABA-US) 旗下負責開發人工智慧 (AI) 基礎模型的通義千問 (Qwen)，已成立一個內部團隊專注於機器人與具身 AI(embodied AI) 的研發，加入國際科技巨頭打造 AI 實體產品的競賽行列。

阿里巴巴也造機器人！AI戰場延伸實體世界(圖：REUTERS/TPG)

通義千問技術負責人 Justin Lin 周三在社群平台 X 發文表示，公司已組建一支「小型機器人與具身 AI 團隊」，團隊隸屬於阿里巴巴的 AI 業務核心部門。他指出，通義千問已開發出能處理聲音、影像與文字輸入的多模態模型，這些基礎技術正逐步演進為能執行長期推理任務的「基礎代理」(Foundation Agents)，並應該從虛擬世界延伸到實體世界。

阿里巴巴近來加快在 AI 與機器人領域的投資步伐。該集團執行長吳泳銘 9 月底曾預測，未來五年全球 AI 投資規模可望達到 4 兆美元。上月，阿里巴巴領投了中國機器人新創「X 平方機器人」(X Square Robot)1.4 億美元的融資。

全球主要科技公司同樣看好智慧機器人的發展潛力。軟銀本周宣布以 54 億美元收購瑞士 ABB 的工業機器人業務；輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳則多次強調，AI 與機器人結合代表一個「數兆美元」的長期成長機會。