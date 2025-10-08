鉅亨網編譯段智恆 2025-10-08 20:30

進軍規模達 13 兆美元的美國 ETF 市場已屬不易，想要成功回歸更是艱難。不過，Roundhill Investments 決定重啟疫情時期的代表作──迷因股 ETF(MEME ETF)，押注散戶投資人的熱情依舊。

迷因股ETF2.0來襲！瞄準高風險高話題標的(圖：REUTERS/TPG)

該基金的初版於 2023 年因市場退潮而關閉，但如今再度捲土重來。隨著投機情緒升溫、監管環境放寬，以及 ETF 在散戶操作中的角色愈加重要，Roundhill 選擇在此時重推迷因股 ETF，寄望能迎來「第二春」。

散戶熱潮復燃 推動 ETF 回歸

Roundhill 執行長馬薩 (Dave Mazza) 表示，「某種程度上，『迷因』一詞仍帶著貶義，很多人不以為然。但這種看法早已過時，散戶在今日股市的影響力並沒有消失。」

迷因股的概念始於 2021 年，當時大批散戶透過社群平台聯手炒作 GameStop(GME-US) 與 AMC(AMC-US) 等股票，掀起史無前例的軋空風潮。隨後，投資機構也趁勢推出各式基金，包括 Roundhill 的迷因股 ETF，以及 VanEck 的社群情緒 ETF(BUZZ)。然而，首檔迷因股 ETF 最終僅累積約 300 萬美元資產，無奈收場。

如今市場屢創新高，加上川普政府推動的政策點燃投機情緒，新一輪投資熱潮再度席捲華爾街。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Athanasios Psarofagis 指出，迷因股 ETF 的復出本身不僅是一檔產品的故事，更反映市場投機情緒回升，顯示投資人願意再次追逐風險。

迷因 ETF2.0 聚焦波動股並周調整

新版迷因股 ETF 與過去不同，從原先追蹤迷因股指數，轉為由主動管理團隊操作，鎖定約 20 檔具迷因特徵的股票，例如股價波動劇烈或市場炒作度高。初始持股包括 Opendoor(OPEN-US)、Plug Power(PLUG-US) 與 Applied Digital(APLD-US) 等。

Roundhill 強調，選股並非單純依靠量化指標，而是結合散戶情緒觀察，涵蓋 Reddit(RDDT-US) 討論、散戶與機構資金流向以及社群聲量等。為緊跟快速變動的市場風潮，該 ETF 至少每周調整持股一次，管理費率為 0.69%。

分析人士認為，Roundhill 此舉正是看準 ETF 市場的延伸效應。近年來，針對小眾甚至高度投機類股的 ETF 層出不窮，包含槓桿或反向單一股票基金，資產規模已達數十億美元。