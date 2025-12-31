鉅亨網編輯林羿君 2025-12-31 22:46

即便如此，巴菲特近年對蘋果的公開評價依然正面。在波克夏海瑟威 2025 年股東會上，他甚至半開玩笑地表示，蘋果執行長庫克替波克夏賺的錢，比他本人還多。事實上，蘋果股票曾長期占波克夏投資組合的比重超過 50%。

那麼，巴菲特為何在未明言看空的情況下，選擇大幅賣出蘋果？原因究竟在於蘋果本身，還是更宏觀的考量？

巴菲特賣出蘋果的長期投資邏輯

《247wallst》指出，巴菲特並非只賣出蘋果。他近年也同步減碼多檔持有數十年的大型核心持股。這波賣股行動始於 2023 年底，背景可能是他認為整體市場估值偏高，並開始將資金轉向債券。

這樣的操作邏輯，很可能源自班葛拉漢（Benjamin Graham）以及其經典著作《智慧型投資人》（The Intelligent Investor）。巴菲特在 1949 年、年僅 19 歲時首次讀到這本書。

書中，葛拉漢建議投資人維持股票與債券 75%／25% 的配置比例，並依市場是否偏貴或偏便宜進行調整。

舉例而言，若投資人認為市場開始變得昂貴，且目前股票部位占比為 75%，那麼就應逐步降低股票比重，例如調整為股票與債券各半。若市場價格持續上升、達到令人不安的程度，則可進一步將股票比重降至 25%，債券提高至 75%。

反之，當股票市場看起來偏便宜時，投資人便可逐步降低債券配置，從最高 75% 下調至最低 25%，並將股票部位提高至 75%。

簡言之，真正的調整對象是整體市場，而非單一公司。蘋果之所以被賣出，主要是因為它恰好是巴菲特持股中規模最大的標的。

投資習慣的延續

距離巴菲特讀完《智慧型投資人》已過去 76 年，但他與葛拉漢的連結遠不止於此。巴菲特被稱為葛拉漢「最傑出的學生」，並非沒有原因。

他曾在哥倫比亞商學院師從葛拉漢，之後也在葛拉漢－紐曼公司工作，深受價值投資核心理念的薰陶。巴菲特本人也多次表示，葛拉漢對他如何評估股票與理解市場，具有關鍵性的影響。葛拉漢的投資哲學深植於巴菲特的思維中，並不令人意外。

巴菲特目前的部位配置

目前，波克夏海瑟威的股票投資總市值約為 3,096.5 億美元，其中蘋果持股市值仍達 651.27 億美元，占投資組合約 21%。美國運通則以 18.7% 的比重緊追在後。

在現金部位方面，波克夏帳上現金約為 3,817 億美元；若扣除鐵路業務現金與應付國庫券，實際可動用現金約為 3,543 億美元。

整體而言，現金約占波克夏投資組合的 57%。若以葛拉漢的配置原則來看，這並非極端悲觀的水位。因此，若巴菲特仍持續掌舵、且市場繼續上漲，他可能會進一步賣股；然而，這樣的情境未必會發生，因為巴菲特即將退休。

未來是否會再度買進蘋果？

巴菲特已在 2025 年股東會上公開宣布，將於 2026 年卸下波克夏執行長一職，但他仍將續任董事長與控股股東。不過，他對投資決策的親自監督與介入程度，勢必不如以往。未來，如何運用高達 3,817 億美元的現金部位，將由阿貝爾主導。

第四季的 13F 報告，將是外界最後一次完整觀察巴菲特如何看待市場的機會。此後，接班人阿貝爾可能選擇順勢進場、參與市場漲勢，也可能延續巴菲特的路線，持續調節持股。