鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-31 22:00

根據美國勞工部 (DOL) 周三 (31 日) 公布數據，上周初領失業金人數再度下降，創下一個月來新低，但經濟學家認為就業市場整體依然疲軟。

聖誕節周美國初領失業金人數降至感恩節後新低。（圖：zerohedge)

‌



截至 12 月 27 日當周，經季節調整後初領失業金人數為 19.9 萬人，低於市場預期的 21.9 萬人，較前周修正後的 21.5 萬人減少 1.6 萬人，也是 2024 年初以來少數幾次低於 20 萬人的數據。4 周移動平均值為 21.875 萬人，較前周修正平均增加 0.175 萬人。

截至 12 月 20 日當周，經季節調整後續領失業金人數為 186.6 萬人，較前周修正後的 191.3 萬人減少 4.7 萬人。4 周移動平均值為 187.35 萬人，較前周修正平均減少 1.775 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

申請數據近期波動較大，符合假期季節的典型特徵。最新統計期間包含聖誕節，以及 12 月 24 日和 26 日新設的聯邦假日。

儘管單周數據表現亮眼，美國就業市場整體仍面臨挑戰。經濟學家和政策制定者形容當前勞動市場處於「不雇不裁」的模式。雖然美國第三季 GDP 成長創下兩年來最快速度，經濟保持韌性，但勞動市場幾乎陷入停滯。

全年招聘活動疲軟已削弱美國人對就業前景的信心。失業率已攀升至 4.6% 的四年高點，芝加哥聯邦準備銀行的就業率追蹤器顯示，12 月失業率可能維持在 4.6%。

經濟評議會上周調查顯示，更多美國人認為工作難找，認為工作機會充足的比例正在下降，消費者對勞動市場的看法惡化至 2021 年初以來最差水準。

經濟學家表示，進口關稅和移民政策收緊已影響勞動供需兩端。聯準會本月再次降息 25 個基點，但暗示利率短期不太可能進一步下降，政策制定者正等待勞動市場和通脹走向的明確信號。