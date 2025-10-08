鉅亨網編譯段智恆 2025-10-08 20:00

‌



《路透》周三 (8 日) 報導，英國央行 (BoE) 警告，若投資人對人工智慧 (AI) 的成長前景或美國聯準會 (Fed) 的獨立性信心動搖，全球金融市場恐出現「劇烈修正」，美股估值已逼近網路泡沫時期的水準，公債市場也高度敏感。央行形容這是迄今最嚴厲的警告，顯示 AI 與 Fed 疑慮對全球金融穩定的威脅已相當突出。

英國央行示警：AI泡沫或Fed信心動搖恐掀全球市場修正(圖：REUTERS/TPG)

AI 熱潮推升估值集中風險

‌



英國央行金融政策委員會 (FPC) 在季度報告中指出，美股市值中有 30% 來自五大科技公司，為近 50 年來最高集中度。依過去盈餘計算的股價評價水準，已是自 25 年前網路泡沫以來最偏高的水準。雖然依未來獲利預期來看，估值壓力相對較低，但若市場對 AI 帶來的利潤想像出現動搖，恐引發投資人情緒逆轉，使市場特別脆弱。

FPC 直言：「市場修正的風險已上升。」該委員會由英國央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 主持，專責金融穩定。央行並指出，估值過度與指數集中效應疊加，讓市場特別容易受 AI 前景情緒轉變影響。

Fed 獨立性與美債連動影響英國

英國央行強調，一旦市場對 Fed 的公信力突然或大幅轉變，美元資產恐出現快速重估，包括美國公債在內的資產價格可能下跌，進而推升波動與風險溢價，並蔓延全球。由於英國公債殖利率與美債高度連動，美國公債價格下跌將推高英國新發行公共債務的利息負擔。

英國長天期公債殖利率 9 月曾攀至 1998 年以來新高，而短天期殖利率——英國融資需求的主要區塊——同樣走升。央行指出，這反映出各國高舉債務難以控制，加上法國與日本的政治不確定性，放大了市場疑慮。

央行總裁貝里上月在國會強調，他對 Fed 獨立性持續表達憂慮，若其公信力受損，影響恐快速蔓延。報導並指出，美國總統川普多次要求 Fed 大幅降息，甚至試圖撤換理事庫克 (Lisa Cook)，加深市場對 Fed 獨立性的疑慮。

其他金融穩定觀察

在國內方面，英國央行認為金融穩定風險變動不大，家庭與企業仍能承受通膨壓力 (9 月預估達 4%) 與相較過去偏高的借貸成本。央行調查顯示，金融機構風險主管對英國金融體系的信心較六個月前提升，主要擔憂來源來自網路攻擊與地緣政治。