根據《路透》周二 (7 日) 報導，美國國會眾議院對中委員會最新調查指出，美國與盟國在限制中國取得先進晶片製造設備的努力上出現漏洞，導致中國半導體業者去年購買近 380 億美元的相關工具，顯示政策效果有限。

美眾議院報告：中國藉漏洞大買半導體設備 政策效果受質疑(圖：REUTERS/TPG)

美國歷屆民主、共和兩黨政府均致力於限制中國生產先進晶片，視此為國家安全核心，因相關技術與人工智慧 (AI) 及軍事現代化密切相關。不過，由於美、日、荷等國頒布的管制規範不一致，使得部分非美國設備商得以向中國企業銷售，美國公司卻受限於規則。

該委員會呼籲，美國及盟國應擴大限制範圍，對中國整體半導體產業採取更廣泛的禁令，而非僅針對個別中國廠商。報告中還提到，三家中國業者——SwaySure、深圳鵬新旭 (Shenzhen Pengxinxu Technology Co.) 與芯恩 (青島) 集成電路有限公司 (SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co.)——已成為主要客戶，但因疑似與華為相關的秘密供應網路有關聯，去年 12 月已遭美國列入出口管制名單。

委員會在報告中強調，這些銷售讓中國在多種半導體製造領域的競爭力快速上升，對全球人權及民主價值造成深遠影響，並警告中國正企圖「重寫整個供應鏈」，連以往的利基設備領域如今也成為新戰場。

對於報告結果，部分設備商回應低調。應用材料與科林研發拒絕置評，艾司摩爾與科磊則表示需先完整檢視報告。委員會指出，相關企業均配合調查並已知悉調查結果。

東京威力科創美國分公司總裁 Mark Dougherty 接受《路透》採訪時則表示，今年以來對中國的銷售已出現下滑，部分原因是新規範生效。他同時歡迎美日兩國加強協調，並直言「從美國的角度來看，想要的結果還沒真正達成」。