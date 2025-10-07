鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-07 19:10

法國政局危機加劇 歐元承壓跌破1.17美元 交易員轉向看跌(圖:shutterstock)

法國總理 Sébastien Lecornu 此前意外辭職，加深了國家政治危機，導致歐元匯率周一 (6 日) 跌至一周多來的最低點。目前，歐元兌美元匯率正低於 1.17 美元，並正在邁向連續第二天下跌。

數據流向同樣印證了市場的看跌情緒。根據存管信託與清算公司 (DTCC) 的數據顯示，目前市場傾向於看跌曝險的程度，達到了近一個月以來的最大傾斜。這與上一次法國爆發重大政治風險時的情況形成鮮明對比。例如，在先前總理弗巴魯 (François Bayrou) 失去信任投票之後 (9 月 8 日)，歐元情緒保持穩定，當天甚至上漲了約 0.4%，且期權倉位偏向看漲，名義價值約有六四開的比例支持上行曝險。

造成這次看跌情緒轉變的因素之一，可能是美國政府停擺期間，美國本土的刺激因素相對稀薄，使得以歐元為中心的頭條新聞更具影響力。此外，看漲動能也逐漸喪失，看漲名義占比連續 4 周下滑，從約 60% 降至 55% 以下。

從期權技術面來看，期限較長的期權情緒雖然仍傾向於上行，但其溢價幅度已縮窄至 8 月初以來最窄。同時，歐元走勢已在一個長期阻力區附近停滯，短期信號目前正轉向看跌。