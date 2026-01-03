川普：伊朗若「暴力殺害」示威者 美國將出手介入

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-03 07:07

據《CNBC》報導，美國總統川普周五 (2 日) 表示，若伊朗對當地和平示威進行「暴力」干預，美國將「出手相救」。

川普表示，若伊朗對和平示威暴力干預，美國將出手相救(圖：Shutterstock)

伊朗自上周以來動盪加劇，民眾因政府應對該國貨幣大幅貶值與物價飆漲不力而走上街頭抗議。去年 12 月，伊朗年通膨率達 42.2%，其中食品價格暴漲 72%。本周抗議活動轉趨暴力，當地媒體報導至少已有 6 名平民喪命。

川普周五在 Truth Social 平台發文寫道，「如果伊朗像他們一貫的作風那樣，對和平抗議者開槍並進行暴力殺害，美國將會出手相救。」

他補充說道，「我們已經上膛待命，隨時準備好行動。」

據《路透》引述，伊朗最高領袖顧問拉里賈尼 (Ali Larijani) 回應表示，美國介入伊朗抗議行動，等同於讓整個地區陷入混亂。

布魯金斯研究院 (Brookings Institution) 副總裁兼外交政策主任 Suzanne Maloney 先前表示，伊朗人民的訴求不只是經濟改善，而是政權更替。她指出，伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 已掌權 36 年。

Maloney 周三在 CNBC 節目中表示，「我們聽到『打倒獨裁者』的呼聲，也聽到將政權在區域內支持民兵組織、與伊朗人民真正利益與需求形成對比的口號。」

自川普於 2018 年退出伊朗核協議並重新對伊朗實施制裁以來，伊朗經濟持續陷入困境。去年 6 月，美國對伊朗核設施的空襲進一步升高緊張局勢，也將華府捲入與以色列長期地區對手的戰爭之中。

本周稍早，川普再度威脅，若伊朗試圖擴大彈道飛彈儲備並重啟核計畫，美國將採取進一步軍事行動。

川普周一表示，「我聽說伊朗正試圖重新擴張，如果真是如此，我們就必須把他們打下去。我們會把他們打垮、狠狠打擊，但希望這一切不會發生。」

伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 周二在 X 平台回應稱，伊朗伊斯蘭共和國對任何「壓迫性的侵略行為」都將給予「嚴厲且令人後悔的回應」。