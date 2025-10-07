泡沫要破？前GIC投資長示警Fed恐再QE

鉅亨網編譯段智恆 2025-10-07 20:00

《彭博》周二 (7 日) 報導，新加坡主權基金 GIC 前投資長 Jeffrey Jaensubhakij 警告，如果風險資產如股票市場出現崩跌，美國聯準會 (Fed) 很可能再度祭出量化寬鬆 (QE) 政策。這樣的預期正推升金價走高，市場對於「貶值交易」(Debasement Trade)的關注持續升溫。



Jaensubhakij 周二在新加坡《彭博》舉辦的投資管理高峰會上指出：「如果現在是泡沫，而泡沫破裂，Fed 會不會再度祭出更大規模的 QE？我認為這樣的可能性非常高。」他表示，這樣的政策將為金價提供支撐。

他也是近期又一位對此發表看法的資深投資人，強調市場對主要經濟體財政前景的憂慮，使避險資產如黃金需求強勁。他同時提醒，在美國總統川普今年 4 月宣布「解放日」(Liberation Day) 關稅後，風險資產如股票與避險資產竟同步上漲，這種「令人困惑」的現象恐怕難以持續。

Jaensubhakij 認為，這種雙重上漲背後的邏輯，在於市場普遍相信政策將全方位救市，再加上全球快速的降息循環推波助瀾。他預期，未來幾個月市場將更直接面臨波動，「因為情況不可能永遠這樣持續下去。」

量化寬鬆通常指央行大規模購買資產 (如政府債券)，將資金注入市場，對貨幣價值形成壓力。Jaensubhakij 在今年 4 月卸下投資長職務，目前仍擔任顧問。根據 Global SWF 估計，GIC 資產規模約 9,360 億美元。他的接班人 Bryan Yeo 日前則示警，各國債務負擔攀升，加上人工智慧(AI) 創投投資恐已陷入「炒作泡沫」。