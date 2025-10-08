巴西9月對美出口繼續大幅下降 銳減20.3%
鉅亨網編譯鍾詠翔
巴西發展、工業與貿易部周一（6 日）發布的數據顯示，受美國關稅政策影響，9 月巴西對美出口額為 25.8 億美元，較一年前銳減 20.3%。
數據顯示，9 月巴西對美進口額為 43.5 億美元，較去年同期增長 14.3%；該月巴西對美貿易逆差擴大至 17.7 億美元。
儘管巴西對美出口承壓，巴西 9 月出口總額為 305.3 億美元，年增 7.2%；進口總額為 275.4 億美元，成長 17.7%。其中，巴西對中國和阿根廷出口分別增加 14.7% 和 24.9%。
近期美國對巴西輸美產品加徵 40% 關稅，大部分巴西輸美產品面臨的關稅稅率高達 50%，8 月巴西對美出口較一年前下滑 18.5%。
巴西總統府周一發布公告，稱總統盧拉當天上午同美國總統川普通話，再次要求美國撤銷對巴西輸美產品加徵的關稅。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 從「東南亞電池」到「挖礦國度」：寮國欲靠販售過剩電力擺脫債務陷阱 自救能成功嗎？
- 【台股操盤人筆記】低基期轉機題材值得關注
- 美國準備向烏克蘭採購大量無人機
- 白宮官員：政府關門導致美國經濟每周損失150億美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇