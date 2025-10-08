search icon



巴西9月對美出口繼續大幅下降 銳減20.3%

鉅亨網編譯鍾詠翔


巴西發展、工業與貿易部周一（6 日）發布的數據顯示，受美國關稅政策影響，9 月巴西對美出口額為 25.8 億美元，較一年前銳減 20.3%。

cover image of news article
巴西9月對美出口繼續大幅下降20.3%。（圖：Shutterstock）

數據顯示，9 月巴西對美進口額為 43.5 億美元，較去年同期增長 14.3%；該月巴西對美貿易逆差擴大至 17.7 億美元。


儘管巴西對美出口承壓，巴西 9 月出口總額為 305.3 億美元，年增 7.2%；進口總額為 275.4 億美元，成長 17.7%。其中，巴西對中國和阿根廷出口分別增加 14.7% 和 24.9%。

近期美國對巴西輸美產品加徵 40% 關稅，大部分巴西輸美產品面臨的關稅稅率高達 50%，8 月巴西對美出口較一年前下滑 18.5%。

巴西總統府周一發布公告，稱總統盧拉當天上午同美國總統川普通話，再次要求美國撤銷對巴西輸美產品加徵的關稅。

