美國總統川普周五 (2 日) 頒布行政命令，以國家安全為由阻止由中國公民控制的 HieFo 公司，收購 Emcore 公司在半導體領域的資產，這也是美國政府為遏制中國取得先進半導體技術，所採取的最新措施。

行政命令指出，總部位在德拉瓦州的 HieFo 由一名中國公民組織和控制，準備向總部在紐澤西的 Emcore 公司收購包括「數位晶片和相關晶圓設計、製造及加工業務」的資產。

這筆交易在 2024 年 4 月 30 日完成，兩家公司當時曾宣布交易價值 292 萬美元，Emcore 將把晶片業務和磷化銦 (Indium phosphide, InP) 晶圓製造業務，賣給 HieFo。

根據這道命令，根據該行政命令，HieFo 必須在 180 個日曆日之內處分對 Emcore 資產的所有利益與權利，除非獲得美國外國投資委員會 (CFIUS) 的延期批准。

該命令指出，有「可靠證據」顯示，HieFo 可能透過此收購案「採取威脅並損害美國國家安全的行動」。

在完成資產處分之前，若未經 CFIUS 批准，HieFo 不得向任何非 HieFo 人員提供對 Emcore 資產或非公開技術資訊的存取權限。

該命令還要求 HieFo 每周提交法規遵循證明，並允許由 CFIUS 指定的美國政府雇用人員進入 HieFo 的美國據點並進行查核。