〈美股早盤〉主要指數開高 AI題材與Fed官員談話受矚目

美股主要指數周二 (7 日) 開高，延續標普 500 與那斯達克前一日創下收盤新高的氣勢。投資人聚焦於聯準會 (Fed) 官員接續發表談話，以尋找貨幣政策方向線索，同時持續留意美國政府關門進入第二周的發展。人工智慧 (AI) 題材再度推升股市動能，戴爾與 IBM 等科技股領漲，為華爾街的創高行情再添燃料。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 110 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.9%。

美國股指期貨周二走勢震盪，因聯邦政府關門進入第七天，投資人與決策官員缺乏重要經濟數據作為判斷依據。黃金則一度逼近每盎司 4,000 美元的歷史關口，但隨著美元轉強，漲勢有所回落。

全球股市持續刷新高點，但美國政府僵局與法國政治動盪，使投資人湧向黃金與比特幣等替代資產，這股資金潮被稱為「貶值交易」。與此同時，人工智慧 (AI) 相關晶片交易熱潮也推動科技股攀升，引發市場部分人士擔憂是否出現類似 90 年代末網路泡沫的跡象。

XTB 研究總監 Kathleen Brooks 表示，華爾街在連續創高後漲勢已有降溫跡象，「這讓貨幣貶值交易持續受到追捧。隨著全球政治風險上升，黃金價格早盤回落可能反而會被視為買進機會。」

Pepperstone 集團資深策略師 Michael Brown 則認為對科技泡沫的憂慮言過其實。他指出，「美股七雄」(Magnificent Seven) 科技巨擘估值與過去五年平均大致一致，而這段期間累計報酬超過 300%，未來幾個月看來仍有上行空間。他強調，強勁的企業獲利、韌性的經濟，以及日益寬鬆的貨幣政策背景，都使股市持續偏多。

個股方面，超微在周一大漲 24% 後，盤前交易一度再升 3.9%，因其宣布新的資料中心大單。其他 AI 相關股也表現突出：IBM(IBM-US)在宣布整合 Anthropic 人工智慧技術後大漲 8.8%，Figma(FIG-US)則因 OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 在演講中點名而股價跳升，戴爾 (DELL-US) 上修營收與獲利展望，理由同樣是 AI 需求推動，股價亦應聲走高。

隨著科技業投入數千億美元於高階晶片與資料中心，最終總額恐達數兆美元。資金來源除創投與債務外，近期一些較為非常規的融資方式也引起華爾街關注。

歐洲市場方面，Stoxx 600 小幅上揚，法國 CAC 40 指數則在總統馬克宏努力挽救政府、總理勒克努周一請辭後止跌回升。卡車製造商如 Volvo 與戴姆勒卡車 (Daimler Truck) 股價下跌，因川普宣布自下月起，對中重型卡車進口徵收 25% 關稅。

黃金市場方面，高盛將 2026 年 12 月的金價預測從每盎司 4,300 美元上調至 4,900 美元，理由是 ETF 資金流入與各國央行買盤持續。最新數據顯示，中國人民銀行 9 月連續第 11 個月增持黃金。這股熱潮加上美元走弱，使金價今年以來漲幅超過五成，若持續下去將創下自 1979 年以來最強年度表現。

對沖基金 Citadel 創辦人、億萬富豪格里芬 (Ken Griffin) 則警告，投資人開始將黃金視為比美元更安全的資產，這一現象「令人憂慮」。

截至台北時間周二（7 日）21 時許：

焦點個股：

超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 6.57%，至每股 217.09 美元

超微盤前續漲近 4%，該股昨天大幅收漲超 23.7%。Jefferies 將該股評級從持有上調至買入，此前這家晶片製造商與 OpenAI 達成協議。分析師 Bla​​yne Curtis 表示，「超微仍需達成里程碑目標，但此次合作有力驗證了其人工智慧路線圖及整體人工智慧需求水準」。 Jefferies 將超微目標價從 170 美元上調至 300 美元，新目標價較前一交易日收盤價上漲 47%。

AppLovin(APP-US) 早盤股價上漲 2.33%，至每股 600.66 美元

據報導，美國證券交易委員會 (SEC) 正就數位廣告科技公司 AppLovin 的資料收集流程展開潛在調查。受此消息影響，截至周一收盤，該公司股價暴跌 14%。截至發稿，該股盤前下跌逾 2%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 1.79%，至每股 445.13 美元

有消息指出特斯拉計劃推出一款更低價版的 Model Y 車型，以此兌現其承諾，即推出一款價格更親民的汽車，以應對美國電動車激勵政策取消所帶來的影響。知情人士稱，這款較便宜的車型將取消某些配置，並採用品質稍遜的材料，以彌補美國自本月起停止提供的最高達 7,500 美元的聯邦稅收抵免優惠。

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

摩根士丹利首席美國股票策略師兼首席投資長 Michael Wilson 指出，若名目國內生產毛額 (GDP) 與獲利成長因通膨上升而加速，股票估值或能獲得支撐。

他分析稱，自 4 月新經濟周期啟動以來，市場本益比的擴張得益於三大因素：新周期開啟、對未來獲利復甦的預期，以及較高通膨環境對股票風險溢價的支撐作用。