華爾街示警「失落十年」、美股派對將告終？分析師：未來10年報酬率恐接近零

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-12 21:45

根據《商業內幕》報導，華爾街越來越多分析師預測美股可能面臨「失落十年」，美銀 (BAC-US) 預期標普 500 指數未來 10 年將下跌 0.1%，主因是估值過高和牛市已持續 15 年；高盛也認為美股報酬率將落後歐洲、日本等市場。

美銀預測標普500指數未來10年將下跌0.1%，高盛也認為美股報酬率將落後全球市場。(圖:Shutterstock)

兩大理由看空未來 10 年

越來越多預測者認為派對可能即將結束，主要基於兩大原因：

一、估值過高：股票價格歷史性昂貴。根據 World PE Ratio 分析，標普 500 指數目前本益比約為 27 倍，高於 5 年平均區間的 19.5 至 25.4 倍。其他如巴菲特指標，最近也顯示股票被高估。

二、牛市已長：股市過去幾年漲勢驚人。標普 500 指數自 2022 年低點以來已上漲超過 90%，當時股市剛開始走出熊市。更廣泛來看，自 2009 年經濟從金融危機谷底爬升以來，股市一直處於更大規模的長期牛市。

現在，越來越多分析師預見股市可能出現「失落十年」，即美股在 10 年期間報酬率接近零，或嚴重落後全球其他市場。

美國銀行本周報告指出，其股票策略團隊預期標普 500 指數未來 10 年將下跌 0.1%。以歷史標準來看，這是糟糕的表現，因為標普 500 指數自 1950 年代以來平均每年上漲 10.5%。

策略師指出，高估值加上指標指數連續兩年雙位數成長是主因。

「即使是明年，歷史數據也不樂觀：標普 500 指數在連續 3 年漲幅超過 15% 後，平均報酬率會比年均報酬率低 2.3 個百分點。可能需要 GDP 和每股盈餘出現意外，投資人才能避免第七個『失落十年』。」美銀在報告中寫道。

Apollo 和高盛也看淡

Apollo 首席經濟學家 Torsten Sløk 也表示，他預期標普 500 指數未來 10 年將相對持平。他周四表示，這項預測基於標普 500 指數目前的遠期本益比。

圖: 商業內幕

11 月，高盛 (GS-US) 分析師表示，他們預期美股在未來 10 年的報酬率將排名最後。該行估計，標普 500 指數未來 10 年每年約上漲 6.5%，低於歐洲、日本、亞洲和新興市場的預估報酬率。

高盛表示，雖然美股仍有盈餘成長，但估值過高將拖累報酬率。根據高盛分析，未來 10 年估值預計每年下降約 1%，加上其他市場的盈餘成長預期更強勁，美股相對表現將較差。