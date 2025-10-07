鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-07 18:20

‌



OpenAI 及其執行長奧特曼正採取大膽的戰略舉措，透過與輝達 (NVDA-US) 、AMD(AMD-US) 等關鍵晶片供應商建立 「交叉持股」 關係，將 OpenAI 的成功與整個 AI 產業鏈的命運深度鎖定。這項策略不僅為 OpenAI 鞏固了其巨大的算力需求，更預示著一個以其為核心的 「AI 財閥」 企業帝國正在快速成形。

綁晶片賺股權！奧特曼打造「AI財閥」 連輝達都得選邊站？(圖:shutterstock)

《金融時報》專欄作家 John Foley 撰文指出，奧特曼正在構建的已不單純是一家 AI 公司，而是一個透過相互依賴和持股關係深度綁定的企業帝國。

‌



OpenAI 策略的核心是利用自身對 巨大算力 的需求作為籌碼，換取晶片供應商的 深度戰略綁定 和 資金支持。這種模式被市場比擬為歷史上日本企業的 「經連會」 模式。

關鍵的「晶片聯姻」細節



OpenAI 近期與兩大 AI 晶片競爭對手達成的協議，本質上都是一份 長期客戶承諾：OpenAI 承諾 大批量採購高端晶片，而供應商則獲得穩定的未來收入保障，並透過股權交易將利益共同化。

與輝達的合作：OpenAI 透過出售自身股權獲得現金流。作為回報和深化合作，輝達 將隨著時間推移，購入高達 1,000 億美元 的 OpenAI 股份，從而鎖定其最核心的 AI 客戶。

與 AMD 的合作：OpenAI 獲得了更為優厚的條件。AMD 向 OpenAI 提供了一份 認股權證。若 OpenAI 滿足特定的業績目標，有權以極低的成本（僅 160 萬美元），獲得 AMD 公司 10% 的股份。如果未來 AMD 股價達到 600 美元，這筆潛在股權價值將高達 960 億美元。

市場對這項「捆綁」戰略反應熱烈，在消息披露後，AMD 市值在短時間內飆升超過 800 億美元。分析認為，對於仍在 AI 晶片競賽中追趕的 AMD 而言，這項深度綁定不僅有望帶來高達 2,000 億美元 的晶片銷售額，更能證明其新款 MI450 晶片 的性能，吸引更多客戶。

盤根錯節的「AI 利益共同體」

奧特曼所編織的這張利益網遠遠超出了晶片製造商。一個精心設計、盤根錯節的關係網 已經成形，形成一個龐大的 「AI 利益共同體」：

垂直整合： 輝達同時持有數據中心公司 CoreWeave 的股份，而 OpenAI 恰好也是 CoreWeave 的股東之一。

戰略夥伴： 微軟 (MSFT-US) 作為 OpenAI 的早期投資者，早已深度介入其發展。

多重角色： OpenAI 與 Google-A（谷歌） 既是客戶又是供應商的複雜關係。OpenAI 既是谷歌雲服務的客戶，同時其模型也透過谷歌雲平臺向其他用戶提供服務。

雙贏也可能是雙輸

透過交叉持股來鞏固供應鏈，是一種旨在促進供需雙方 非對抗性合作 的古老企業策略。對奧特曼而言，這項策略的精明之處在於，它使確保 OpenAI 的成功成為所有相關方的 共同利益，從而構建了更加穩固的生態系統。