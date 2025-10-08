鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-08 00:00

‌



戴爾科技 (Dell Technologies) 周二 (7 日) 上調未來四年的財務成長目標，預估年營收將以 7% 至 9% 的速度成長，優於先前預估的 3% 至 4%；經調整後每股獲利則將年增至少 15%，幾乎是 2023 年原先估計的兩倍。該公司並延長承諾，在 2030 會計年度前持續每年將股息提高至少 10%。

AI市場比想像更大！戴爾上修未來四年財測 股價應聲走揚(圖：REUTERS/TPG)

消息公布後，戴爾 (DELL-US) 股價在紐約早盤一度上漲超過 5%，截稿前漲幅收窄至 1.90%，每股暫報 148.53 美元；消息帶動同樣深耕 AI 伺服器的慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise)(HPE-US) 與美超微 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 股價同步走高。

‌



AI 伺服器成長帶動財測翻倍

戴爾在紐約舉行的投資人活動上公布這份「長期財務框架」，並強調人工智慧需求將持續推升銷售與獲利。營運長克拉克 (Jeff Clarke) 在會前接受專訪時坦言，「兩年前我們完全低估了人工智慧 (AI) 市場的規模，它比任何人想像的都大得多。」執行長戴爾 (Michael Dell) 則表示，「客戶對 AI 及運算、儲存與網路等解決方案的需求十分強烈，儘管已推進兩年，但我們仍處於 AI 採用的早期階段。」

該公司基礎架構解決方案部門 (Infrastructure Solutions Group) 將是成長主力，預估長期年均複合成長率可達 11% 至 14%，高於此前的 6% 至 8%。該部門涵蓋伺服器、網路與儲存業務，目前已拿下美國能源部、阿布達比 AI 公司 G42 等政府與企業客戶，並為馬斯克的 AI 新創 xAI 及 CoreWeave 提供伺服器。

戴爾上季 AI 伺服器出貨額達 82 億美元，並結束時仍有 117 億美元的訂單累積。公司 8 月也曾將 2026 財年 AI 伺服器出貨預期上調至 200 億美元。

不過，快速擴張的 AI 伺服器業務也帶來利潤挑戰。克拉克承認，AI 伺服器營運利潤率僅約中個位數 (mid-single digit)，低於市場預期，但強調「這是可接受的水準」，因為該業務仍對整體獲利有貢獻，且透過向大型企業銷售與交叉推動儲存、網路等毛利率較高的產品，有望逐步提升獲利能力。第二季基礎架構部門的營業利益率僅 8.8%，低於分析師預估。

PC 業務重振與長期承諾

至於個人電腦 (PC) 業務，戴爾承認疫情後市占率被惠普 (HPQ-US) 與聯想 (00992-HK) 搶走，尤其在中低階產品定價與策略上失誤。克拉克表示，公司必須在教育市場與新興市場國家更加積極，並將推出新產品重振消費型 PC 業務。他強調：「PC 是規模競爭，你不能只專注於高端客戶，消費市場同樣必須全力以赴。」同時看好微軟 (MSFT-US) 即將停止支援 Windows 10，將推動一波換機潮，對企業與個人客戶有利。