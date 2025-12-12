鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-12 23:10

綜合外媒周五 (12 日) 報導，聯準會 (Fed) 本周降息決策出現明顯分歧，多名反對降息的官員在會後說明立場時，聚焦於通膨仍高於目標、且近期官方數據不足的疑慮。其中，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 雖對明年降息前景相對樂觀，卻選擇在本次會議投下反對票，顯示 Fed 內部在降息時機與風險評估上，仍存在不小歧見。

Fed降息現分歧！反對派古爾斯比：通膨未明朗不宜躁進

古爾斯比周五接受《CNBC》專訪時表示，他並不屬於對明年利率走向持鷹派立場的官員，反而是對利率下調空間相對樂觀的一方。他指出，自己預期 2026 年的降息次數，可能會多於部分同僚的預測。然而，他仍選擇在本周反對降息，是希望在通膨方面取得更多數據後再行動。

這次反對票，是古爾斯比自 2023 年加入 Fed 以來的首次異議投票，立場與堪薩斯城聯準銀行總裁施密德 (Jeffrey Schmid) 一致。施密德此前已在 10 月反對降息，並於本周再度投下反對票。

通膨高於目標、數據延宕 反對派主張暫緩降息

古爾斯比在一份聲明中解釋，鑑於通膨已連續四年半高於 2% 目標，且過去幾個月的改善進展停滯，加上近期與企業與消費者接觸時，幾乎一致將價格壓力視為主要關切，他認為等待更多資訊，是更為審慎的作法。

他指出，若能等到明年初再決定是否降息，決策者將可取得更新的通膨與就業市場數據，而對就業市場造成的額外風險有限。古爾斯比形容，目前就業市場僅呈現「溫和降溫」，尚未出現需要立即降息因應的惡化跡象。

近期官方數據的不足，也成為反對派關注的重點。由於 10 月至 11 月聯邦政府停擺長達 43 天，多項關鍵經濟數據延後公布。古爾斯比表示，在數據中斷前，部分通膨指標已顯示令人憂心的走勢，這也讓他對短期內降息更加謹慎。他指出，未來幾個月將陸續公布的重要數據，應有助於確認通膨是否正朝 2% 目標回落。

施密德則在另一份聲明中表示，他反對降息的理由，在於通膨仍然「過熱」，而經濟動能持續、就業市場整體仍大致平衡，顯示貨幣政策並未處於過度緊縮狀態。他認為，目前的政策立場至多只是「略具限制性」。

官員立場分歧 明年投票結構將出現變化

儘管 Fed 主席鮑爾成功在本周會議中，爭取多數支持，完成今年第三次、每次 1 碼 (25 個基點) 的降息，但會後公布的決策細節顯示，反對聲音不僅限於古爾斯比與施密德兩人。

在 9 比 3 的投票結果中，Fed 理事米蘭 (Stephen Miran) 則主張更大幅度、一次 2 碼 (50 個基點) 的降息，凸顯政策立場光譜的拉鋸。根據最新公布的利率決策，聯邦基金利率目標區間已降至 3.50% 至 3.75%。

即將於明年輪值進入投票行列的費城聯準銀行總裁保爾森 (Anna Paulson)，則展現相對鴿派的立場。她周五表示，自己仍較為擔心就業市場走弱的風險，甚於通膨上行的壓力。保爾森指出，她認為通膨在未來一年有相當機會進一步降溫，部分原因在於關稅影響逐步消退，而這正是今年通膨高於目標的主要推力之一。