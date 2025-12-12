鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-12 22:40

美股主要指數周五 (12 日) 開盤走勢分歧，科技股再度承壓，拖累標普 500 與那斯達克指數開低，博通最新財報與展望引發市場對 AI 泡沫的疑慮升溫，抵銷聯準會釋出較市場預期溫和的 2026 年降息訊號帶來的樂觀情緒。相較之下，道瓊工業指數在資金持續自科技股輪動至價值型與傳產股的帶動下，續創歷史新高，凸顯美股多頭結構正出現板塊轉移。

〈美股早盤〉AI泡沫疑慮升溫！科技股承壓 主要指數漲跌互現(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 90 點或 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數跌 0.03%，費城半導體指數跌逾 1.0%。

科技股回檔拖累美股期指表現，但全球股市整體仍朝歷史新高邁進。隨著投資人重新調整布局，美股漲勢出現擴散跡象，市場資金逐步從大型科技股，轉向其他產業與區域。

美股期貨方面，科技股表現疲弱，使那斯達克 100 指數期貨開盤前下跌約 0.5%。博通（Broadcom）在盤前交易重挫逾 6%，主因公司公布的銷售展望未達市場高度預期。標普 500 期貨也小幅走弱，前一個交易日該指數才剛收在歷史新高。不過，道瓊工業指數與小型股相關期貨則有望續創新高，反映市場資金正在重新分配。

放眼全球，歐洲股市同步走高，Stoxx 600 指數一度上漲 0.5%，創下歷史新高；亞洲股市整體指標亦持續上揚，距離歷史高點不到 2%。Interactive Investor 市場主管杭特（Richard Hunter）指出，在 Fed 降息以及未來可能進一步寬鬆的背景下，投資人正尋找替代性資產，市場輪動也有助於降低投資組合集中於「美股七雄」所帶來的風險。

隨著科技權值股長時間領漲，部分投資人開始關注估值偏高與龐大資本支出帶來的壓力，並轉向其他市場與主題，以分散風險。高盛策略師威爾森（Mark Wilson）表示，在目前的市場環境下，分散投資是維持股票部位的必要代價，並點名南韓、日本、中國及其他新興市場，具備值得關注的投資題材。

整體而言，市場對股市前景仍偏向樂觀。高盛策略團隊預期，在經濟成長具韌性、以及人工智慧應用擴大帶動企業獲利的支撐下，股市明年仍有望再創新高。由史奈德（Ben Snider）領軍的團隊重申，標普 500 指數在 2026 年上看 7,600 點，意味著仍有約一成的上漲空間。摩根士丹利、德意志銀行與 RBC 資本市場等機構，也同樣預期美股將續創高點。

歐洲市場同樣受到看好。《彭博》調查顯示，受訪的 17 名策略師中，無一預期歐股將出現明顯下跌，其中包括瑞銀與德意志銀行在內的 4 名策略師，預估歐洲股市將有接近 13% 的上漲空間。部分投資人甚至押注，隨著資金輪動，年底前股市仍有進一步上攻的機會。

Ecofi Investissements 基金經理喬治（Karen Georges）指出，市場普遍相信年底將出現「耶誕行情」，目前尚未看到明確的負面催化因素，投資人正積極布局今年表現落後的股票，以達到投資組合多元化。

其他市場方面，彭博美元指數周五徘徊在兩個月低點附近，並有望連續第三周下跌；美國 10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 4.18%。商品市場方面，金價連續第四個交易日走揚，白銀則持續刷新歷史高點。

截至台北時間周五（12 日）22 時許：

焦點個股：

禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 0.84%，至每股 1,017.83 美元

美國食品藥物管理局 (FDA) 高層近期在內部推動加快對禮來實驗性口服減重藥物的審查進度，相關文件顯示，此舉是在禮來要求縮短審查時程後發生。根據《路透》取得的內部文件，FDA 署長辦公室曾要求審查人員，大幅縮短檢視藥品申請資料是否齊備的時間。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價下跌 1.34%，至每股 196.19 美元

甲骨文財報表現不如市場預期，重挫股價，也讓今年火熱的人工智慧 (AI) 題材遭遇一記逆風，再度引發市場對估值過高與 AI 泡沫的討論。不過，多數投資人仍認為，AI 長期成長的基本面並未改變，對於就此判定行情見頂，態度依舊保留。

博通 (AVGO-US) 早盤股價下跌 7.96%，至每股 374.01 美元

晶片巨頭博通周五盤前下跌約 5%，此前公司執行長陳福陽 (Hock Tan) 在與分析師的電話會議發表評論，引發投資人憂慮。陳福陽在電話會議上表示，公司目前有價值 730 億美元的 AI 產品積壓訂單，將在未來六個季度內出貨。雖然他強調這是一個「最低數字」，並預計隨著更多訂單湧入，出貨量會更高，但該數字仍讓一些投資人感到失望。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

里昂發表全球股票策略報告指，AI 淘金熱由充裕流動性推動，並主導今年投資格局。展望明年，該行見到大量證據顯示 AI 交易即將耗盡動能，該行核心假設為動能與盈利仍將延續至明年上半年，之後才到臨界點，將明年年中標普 500 指數目標定在 7,200 點。