鉅亨網編譯段智恆 2025-10-07 20:50

《路透》周二 (7 日) 報導，隨著比特幣再創歷史新高，全球加密貨幣相關的交易所交易基金 (ETF) 在上周吸引創紀錄的資金流入，達到 59.5 億美元，顯示投資人對數位資產的需求持續升溫。

幣圈狂潮！比特幣交易價格衝高 全球加密貨幣ETF單周大吸金(圖：REUTERS/TPG)

根據 CoinShares 數據，在截至 10 月 4 日的一周內，數位資產投資產品吸引的資金規模刷新紀錄，為比特幣價格再創新高提供推力。比特幣 10 月 5 日突破 8 月高點，並在周一首次衝上 126,223 美元，進一步擴大漲勢。

美國市場領跑，單周吸引 50 億美元資金流入加密 ETF，其次是瑞士 5.63 億美元及德國 3.12 億美元，兩國均創新高。就資產別來看，比特幣獲得 35.5 億美元流入，以太幣 14.8 億美元，Solana 及瑞波幣 (XRP) 則分別吸金 7.065 億美元與 2.194 億美元。

與此同時，傳統避險資產黃金也出現創紀錄漲勢。在全球貿易不確定性及經濟疑慮壓低美元之際，投資人正尋求透過配置黃金與加密資產來分散投資組合風險。CoinShares 研究主管 James Butterfill 在每周報告中指出：「這樣的投資規模，凸顯了數位資產在不確定時期被視為替代選項的地位日益鞏固。」