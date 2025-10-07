鉅亨網編譯段智恆 2025-10-07 20:20

‌



根據《路透》報導，人工智慧 (AI) 新創公司 OpenAI 周二 (7 日) 表示，已封鎖多個疑似與中國官方有關聯的 ChatGPT 帳號，原因是這些用戶曾要求模型提供「社群媒體監控」相關方案，違反該公司國安政策。

想監控社群？OpenAI封鎖疑涉中國官方帳號(圖：REUTERS/TPG)

根據最新威脅報告，OpenAI 指出，有些用戶要求 ChatGPT 規劃社群「聆聽」工具及其他監控概念。這些請求涉及監控社群對話，被公司視為潛在的濫用風險。這份報告突顯生成式 AI 可能被誤用的安全疑慮，而美中兩國正競爭 AI 技術的發展與規範制定。

‌



OpenAI 進一步表示，已封鎖多個使用中文的帳號，這些帳號被用於網路釣魚及惡意軟體活動，甚至要求 ChatGPT 協助研究如何透過中國的深度求索 (DeepSeek) 平台進行更多自動化作業。對此，中國駐美大使館暫未回應媒體詢問。

除了與中國疑似相關的帳號外，OpenAI 還封鎖了一些與俄語犯罪組織有關的帳號，這些帳號利用 ChatGPT 嘗試開發特定惡意軟體。

這家獲得微軟 (MSFT-US) 投資的公司自去年 2 月開始定期發布公共威脅報告以來，已破壞並舉報超過 40 個網絡。OpenAI 強調，其模型在面對明顯惡意的提問時會拒絕回應，並未發現有新型攻擊手法，也沒有證據顯示模型提供了威脅行為者任何全新的攻擊能力。