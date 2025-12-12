鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》周五 (12 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 正評估是否提高 H200 人工智慧 (AI) 晶片的產能，以因應來自中國市場的強勁需求。兩名知情人士透露，在訂單規模已超過現有產出能力後，輝達已向中國客戶表示，正研議增加這款高階 AI 晶片的生產量。
此舉發生在美國總統川普本周宣布，將允許輝達向中國出口 H200 處理器之後。根據川普的說法，美國政府將對這類銷售收取 25% 的費用。H200 是輝達目前第二快的 AI 晶片，僅次於最新世代產品。
其中一名消息人士指出，中國企業對 H200 的需求相當強勁，已促使輝達傾向考慮擴充產能。由於相關討論尚未公開，消息人士均要求匿名。對於此事，輝達未立即回應置評請求。
《路透》日前報導，包括阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 與字節跳動在內的中國大型科技公司，已在本周主動聯繫輝達，表達採購 H200 的意願，並希望下達大額訂單。不過，目前仍存在不確定性，因為中國政府尚未正式批准任何 H200 的採購案。
知情人士透露，中國官員已於周三召開緊急會議，討論是否允許 H200 晶片進入中國市場，並將做出最終決定。由於美中科技管制背景敏感，相關討論進展備受關注。
H200 的供應量一直是中國客戶的主要疑慮之一。消息人士指出，中國企業近期頻頻向輝達詢問供貨狀況，尋求更明確的說明。輝達也在與客戶的簡報中，提供了有關目前供應水準的指引，但未透露具體數量。
《路透》本周稍早指出，目前 H200 的實際產量相當有限，因為這家美國 AI 晶片龍頭，正將重心放在最新的 Blackwell 架構產品，以及下一代 Rubin 系列的量產準備上。
H200 於去年開始大規模部署，屬於輝達前一代 Hopper 架構中效能最強的 AI 晶片，並由台積電 (TSM-US)(2330-TW) 以 4 奈米製程技術代工生產。對於相關議題，台積電與中國工業和資訊化部 (MIIT) 均未立即回應置評請求。
中國企業對 H200 需求強勁，主要原因在於，這是目前他們能夠取得、效能最強的 AI 晶片。相較之下，輝達於 2023 年底推出、專為中國市場設計的降規版 H20，其運算效能明顯落後。
根據市場人士說法，H200 的運算能力約為 H20 的六倍，也遠超目前中國國產 AI 加速器的水準。白橡資本 (White Oak Capital Partners) 投資總監 Nori Chiou 指出，H200 的運算效能，大約是中國最先進本土加速器的 2 至 3 倍。
川普政府允許 H200 出口的決定，正值中國積極推動本土 AI 晶片產業之際。由於國內晶片廠商尚未能推出與 H200 效能相當的產品，部分人士擔心，若開放 H200 進口，可能對中國本土產業發展造成壓力。
Nori Chiou 也表示，他已觀察到，許多雲端服務供應商 (CSP) 與企業客戶，正積極下達大額訂單，並遊說政府在附帶條件的情況下放寬限制。他補充，中國 AI 算力需求，已明顯超過本土晶片產能所能支撐的水準。
知情人士指出，在緊急會議中，曾出現一項提案，要求每一筆 H200 的採購，需搭配一定比例的國產晶片，以平衡對本土產業的影響。
對輝達而言，增加 H200 產能本身也非易事。公司不僅正處於產品世代交替階段，還需與包括 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 在內的科技巨頭，競逐台積電有限的先進製程產能，供應壓力不容小覷。
