鉅亨網編譯段智恆 2025-12-12 22:20

根據《路透》周五 (12 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 正評估是否提高 H200 人工智慧 (AI) 晶片的產能，以因應來自中國市場的強勁需求。兩名知情人士透露，在訂單規模已超過現有產出能力後，輝達已向中國客戶表示，正研議增加這款高階 AI 晶片的生產量。

中國瘋搶H200晶片！傳輝達考慮擴產(圖：REUTERS/TPG)

此舉發生在美國總統川普本周宣布，將允許輝達向中國出口 H200 處理器之後。根據川普的說法，美國政府將對這類銷售收取 25% 的費用。H200 是輝達目前第二快的 AI 晶片，僅次於最新世代產品。

其中一名消息人士指出，中國企業對 H200 的需求相當強勁，已促使輝達傾向考慮擴充產能。由於相關討論尚未公開，消息人士均要求匿名。對於此事，輝達未立即回應置評請求。

中國是否放行仍未定 H200 供應本就吃緊

知情人士透露，中國官員已於周三召開緊急會議，討論是否允許 H200 晶片進入中國市場，並將做出最終決定。由於美中科技管制背景敏感，相關討論進展備受關注。

H200 的供應量一直是中國客戶的主要疑慮之一。消息人士指出，中國企業近期頻頻向輝達詢問供貨狀況，尋求更明確的說明。輝達也在與客戶的簡報中，提供了有關目前供應水準的指引，但未透露具體數量。

《路透》本周稍早指出，目前 H200 的實際產量相當有限，因為這家美國 AI 晶片龍頭，正將重心放在最新的 Blackwell 架構產品，以及下一代 Rubin 系列的量產準備上。

H200 於去年開始大規模部署，屬於輝達前一代 Hopper 架構中效能最強的 AI 晶片，並由台積電 (TSM-US)(2330-TW) 以 4 奈米製程技術代工生產。對於相關議題，台積電與中國工業和資訊化部 (MIIT) 均未立即回應置評請求。

中國力推本土 AI 晶片 H200 成關鍵變數

中國企業對 H200 需求強勁，主要原因在於，這是目前他們能夠取得、效能最強的 AI 晶片。相較之下，輝達於 2023 年底推出、專為中國市場設計的降規版 H20，其運算效能明顯落後。

根據市場人士說法，H200 的運算能力約為 H20 的六倍，也遠超目前中國國產 AI 加速器的水準。白橡資本 (White Oak Capital Partners) 投資總監 Nori Chiou 指出，H200 的運算效能，大約是中國最先進本土加速器的 2 至 3 倍。

川普政府允許 H200 出口的決定，正值中國積極推動本土 AI 晶片產業之際。由於國內晶片廠商尚未能推出與 H200 效能相當的產品，部分人士擔心，若開放 H200 進口，可能對中國本土產業發展造成壓力。

Nori Chiou 也表示，他已觀察到，許多雲端服務供應商 (CSP) 與企業客戶，正積極下達大額訂單，並遊說政府在附帶條件的情況下放寬限制。他補充，中國 AI 算力需求，已明顯超過本土晶片產能所能支撐的水準。

知情人士指出，在緊急會議中，曾出現一項提案，要求每一筆 H200 的採購，需搭配一定比例的國產晶片，以平衡對本土產業的影響。