〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人聚焦就業數據與政府關門風險

截稿前，道瓊工業指數跌逾 20 點或近 0.05%，那斯達克綜合指數漲逾 140 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 1.2%。

美股指數期貨在 9 月最後一周開局上漲，投資人押注即將公布的一系列就業數據將強化市場對聯準會 (Fed) 降息的預期，同時金價突破每盎司 3,800 美元再創新高，使美國財政部持有的黃金市值首度超過 1 兆美元。

標普 500 指數期貨周一上揚 0.5%，推升該指數有望締造 2013 年以來最佳 9 月表現。金價飆升至每盎司 3,824.5 美元，推動美國財政部的黃金儲備市值突破 1 兆美元大關。美國國會預算僵局則帶來潛在風險，若聯邦政府因經費法案未能過關而關門，可能導致部分經濟數據發布延遲。

市場焦點集中於本周五 (3 日) 公布的非農就業報告。交易員目前預期 Fed 到明年 1 月前將降息兩次，以支撐就業市場。經濟學家普遍預測，9 月非農新增就業人數約 5 萬人，與過去三個月平均相符，失業率料持平在 4.3%。在此之前，周二 (30 日) 的職位空缺與勞動力流動率 (JOLTS) 報告預計將顯示職缺減少，而周三 (10/1) 公布的企業聘僱數據則可能確認勞動需求持續放緩。

Berenberg 多元資產策略主管 Ulrich Urbahn 表示，目前市場動能來自於「成長展望樂觀與 Fed 轉向鴿派」的黃金交叉環境，但若政府關門時間拉長，仍可能帶來負面影響。他強調，這並非主要預測情境。美國公債價格全面上漲，10 年期殖利率下跌 3 個基點至 4.15%。英國財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 在工黨大會發表演說後，英國金邊債券維持漲勢。美元則連續第二日走弱。

同日，Fed 官員華勒 (Christopher Waller)、穆薩勒姆(Alberto Musalem) 與波斯提克 (Raphael Bostic) 陸續發表談話。德意志銀行宏觀研究主管 Jim Reid 指出，近期就業數據下修與趨勢走弱，讓本周五的非農報告更具關鍵性。他表示：「若新增就業人數落在 5 萬以下，市場反應可能會不理性，因為我們尚未適應把負值視為統計誤差的可能性。」

高盛策略團隊則在最新報告中將股票評等上調至「加碼」，看好今年底前的後市。該行分析師 Mueller-Glissmann 指出，股市在景氣循環後期、政策支持到位時往往有良好表現。他強調：「穩健的企業獲利成長、Fed 在未陷入衰退的情況下啟動降息，以及各國財政政策放鬆，將繼續支撐股市。隨著衰退風險受到控制，任何股市拉回都是買進機會。」

另一方面，美國總統川普預計周二在白宮會晤國會兩黨領袖，協商一項短期支出法案，以避免政府在 10 月 1 日停擺。該法案若能通過，將僅能確保政府運作至 11 月中旬。

截至目前，投資人普遍認為，美股的漲勢來自於對 Fed 降息的樂觀預期，以及美國經濟仍展現韌性。若就業市場進一步顯示降溫，將可能加強市場對降息的信心；但若政府關門或就業數據意外轉弱，短期波動恐加劇。

截至台北時間周一（29 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.76%，至每股 253.53 美元

根據外媒報導，蘋果明年上半年將推出的新品，包括 iPhone 17e、一款新低階 iPad 以及更新版 iPad Air。據悉，iPhone 17e 是今年新推出的 iPhone 16e 的接班人，搭載 iPhone 17 同款的 A19 晶片，外觀設計與 iPhone 16e 類似。售價方面，iPhone 17e 將繼承 iPhone 16e 的定價體系，起售價預計維持 4,499 美元，成為 iPhone 17 系列性價比最高的機種。

諾和諾德 (NVO-US) 早盤股價下跌 2.39%，至每股 54.28 美元

減肥藥製造商諾和諾德盤前跌逾 3%。消息上，摩根士丹利分析師 Thibault Boutherin 下調諾和諾德至「賣出」評等，並將目標價從 99 美元下調至 47 美元。此外，美國總統川普先前設定 9 月 29 日最後期限，要求將美國藥價降至其他已開發市場最低水準，投資人擔心相關政策最快本周就可能出籠。

藝電 (EA-US) 早盤股價上漲 5.03%，至每股 203.07 美元

知名美國遊戲商美商藝電 (Electronic Arts) 同意將公司出售給一群私人投資者，該交易對該公司的估值為 550 億美元，創下史上最大槓桿收購案。根據周一發布的聲明，該財團包括銀湖管理公司 (Silver Lake Management)、沙烏地阿拉伯公共投資基金(Public Investment Fund) 和 Jared Kushner 旗下的 Affinity Partners，同意以每股 210 美元的現金收購，比上周五傳出談判前的股價溢價 25%。

今日關鍵經濟數據：

無

