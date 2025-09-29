鉅亨網編譯段智恆 2025-09-29 21:00

美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。

EA同意550億美元出售 創史上最大槓桿收購案(圖：REUTERS/TPG)

根據聲明，買方財團包括矽谷私募巨擘 Silver Lake、沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF)，以及美國前總統川普女婿庫許納(Jared Kushner) 創立的 Affinity Partners。該財團將以每股 210 美元現金收購 EA，較上周五傳出談判前的股價溢價 25%。

EA 旗下擁有 EA Sports FC 與模擬市民 (The Sims) 等知名遊戲品牌。隨著新冠疫情期間遊戲需求高峰過去，全球 1,780 億美元規模的電玩產業增速放緩，加上玩家轉向持續更新的免費遊戲，而非動輒要價 80 美元的新作，EA 近年來多次裁員，並尋求新成長動能。外界認為，私有化將有助公司擺脫財報與股東壓力，集中發展核心業務。

這筆交易包含摩根大通 (JPM-US) 提供的 2,000 億美元債務融資，突顯川普政府親商環境下，華爾街仍積極推動大型併購，即便外界對經濟衰退及地緣政治風險有所擔憂。

EA 成立於 1982 年，是全球最大獨立遊戲發行商之一。過去幾年產業加速整併，動視暴雪 (Activision Blizzard) 兩年前已被微軟 (MSFT-US) 收購。此次交易也將 EA 推向遊戲產業新的轉折點。

對私募基金而言，EA 穩定的體育遊戲營收極具吸引力。根據市調公司 Circana 數據，EA 旗下《Madden NFL》等體育遊戲去年包辦產業前十大暢銷榜中的四席。分析師也預期即將於 10 月 10 日推出的《戰地風雲 6》(Battlefield 6) 將進一步推升業績，該遊戲在上市前已獲得強勁市場期待，今年亦帶動 EA 股價在收購傳聞前上漲 15%。

Silver Lake 長期投資科技產業，先前亦參與美國版 TikTok 的收購計畫。

對沙烏地 PIF 而言，這是迄今在互動娛樂領域最大一筆投資，該基金已持有 EA 近 10% 股份，並收購《Pokémon Go》開發商 Niantic 部分股權，旗下 Savvy Games 於 2023 年更以 49 億美元買下手機遊戲公司 Scopely。

Affinity Partners 則由庫許納於川普首個總統任期創立，背後資金來自部分中東投資者。由於涉及外資，此案仍需美國政府審批。