川普擴大黑名單範圍！實體清單企業子公司將同受制裁

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-29 23:57

‌



根據《華爾街日報》周一 (29 日) 報導，川普政府宣布擴大貿易黑名單管制範圍，將實體清單企業的子公司納入限制對象，以遏止企業透過子公司規避制裁。

川普政府宣布封堵漏洞，將實體清單的子公司同樣列入黑名單管制範圍。(圖:Shutterstock)

新規定將於周二正式生效，預計影響數千家全球企業，市場解讀，這是瞄準中國科技業。此舉標誌美中科技競賽進入新階段，不過同時，此舉也可能衝擊美企供應鏈並增加合規成本。

‌



根據新規定，若實體清單企業持有另一家公司的多數股權，該公司現在也將受到相同限制。

商務部工業安全局在周一公布於《聯邦公報》網站的規定中寫道：「為使實體清單限制有效保護美國國家安全和外交政策利益，限制也必須延伸至被列管實體直接或間接持有的外國關聯企業。」文件指出，該規定將於周二正式公布並生效。

供應鏈面臨衝擊

這項變革影響範圍廣泛，可能波及全球數千家企業。實體清單的擴增可能對仰賴中國企業提供原料或零組件的美國企業造成負擔，並擾亂供應鏈。

許多企業現在將被迫審查合作夥伴，確保符合新規定，預計這將推升合規成本。

政府官員特別擔心美國技術協助中國企業，因為兩個超級強權之間的 AI 競賽正在升級。

美中貿易談判添變數

周一的舉措可能使美、中持續進行的貿易談判更加複雜。川普政府今年稍早將數十家中國企業列入實體清單，並要求企業不得使用華為晶片，而中國最近制裁了數家美國企業，要求其企業不得購買輝達 (NVDA-US) 的 AI 晶片，並管制科技業關鍵原料的出口。

企業獲 60 天緩衝期 合規壓力仍大

知情人士表示，政府官員已權衡這項新政策數月。政府內部許多國安鷹派人士一直在推動此事。尋求與實體清單企業往來的公司並非全無機會。它們需要申請許可並獲得批准，政府表示將核發 60 天的一般許可，讓企業有時間調整。

曾任工業安全局首席法律顧問、現為 Akin Gump 律師事務所合夥人的 Opher Shweiki 表示:「我認為企業無法在第一天就建立完整的合規措施，因為這對供應鏈的影響可能很大。」

這項新政策由 Landon Heid 等官員大力推動。Heid 是中國鷹派人士，曾任眾議院中國問題特別委員會職務，現於國家安全委員會工作。