鉅亨網編譯段智恆 2025-09-29 21:15

美國總統川普周一 (29 日) 在社群平台 Truth Social 接連發文，宣布將對境外製作的電影與家具課徵高額關稅，理由是這兩大產業長年遭外國搶走，導致美國失去競爭力。他強調，這些措施將能「讓美國再次偉大」。

川普怒嗆！境外電影課100%關稅 家具業也難逃重稅(圖：REUTERS/TPG)

川普首先點名美國電影產業，批評多年來被其他國家「偷走」，形容就像「從嬰兒手中搶糖果」。他特別指控加州因「軟弱無能的州長」而受到嚴重衝擊，導致好萊塢製作外移。川普表示，為解決這項「長期且永無止境的問題」，他將對所有在美國境外製作的電影課徵 100% 關稅，並在貼文結尾以「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）作結。

圖：川普 Truth Social

市場人士指出，影視公司高度依賴跨國拍攝、後製與資金合作，若課稅政策落實，將對好萊塢全球化的商業模式帶來重大衝擊。

隨後，川普再把矛頭轉向家具產業。他在另一則貼文中指出，北卡羅來納州的家具業已經「完全被中國與其他國家奪走」，使得當地傳統產業流失殆盡。川普強調，為了重振北卡與美國家具業，他將對所有不在美國生產家具的國家課徵「高額關稅」，並承諾相關細節將在日後公布。

圖：川普 Truth Social

值得注意的是，川普上周才宣布將對進口軟墊家具課 30% 關稅、廚櫃與浴室盥洗台課 50% 關稅，最快本周三 (10/1) 生效，顯示家具產業已成其關稅政策最新戰場。

不過，外界對川普的構想抱持懷疑。法律與貿易專家指出，電影通常被視為服務貿易與智慧財產，美國在此領域長期保持順差，課稅基礎與實際效益令人存疑。好萊塢製片人也直言，現代電影普遍涉及多國拍攝與後製，難以界定何謂「境外製作」，令執行面充滿挑戰。