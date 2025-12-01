鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-29 04:00

多家美媒周六 (27 日) 報導，川普政府正試圖透過聯邦能源監管委員會 (FERC) 將部分電網控制權從各州轉移至聯邦層面，核心目標是為 AI 資料中心的大規模擴張掃清能源存取障礙。

優先供電AI資料中心惹議！川普政府推動電網控制權收歸聯邦 引發各州激烈反彈（圖：Shutterstock）

川普政府此舉在西雅圖舉行的公用事業監管機構會議上遭遇各州監管者的強烈反對，凸顯聯邦與地方在能源監管權限上的深層矛盾。

‌



爭議導火線是美國能源部長 Chris Wright 近期向 FERC 發出的指令，要求其起草新規監管大型資料中心與電網的連接方式。根據 1935 年《聯邦電力法》，此類監管權力傳統上歸屬於各州政府。

白宮認為，聯邦統一管理可縮短資料中心建設週期，協助谷歌、亞馬遜、Meta 和 OpenAI 等科技巨頭加速自建供電設施，推動兆美元級資本投入，但各州監管者警告，此舉涉嫌侵犯州權，可能引發長期法律糾紛。

在西雅圖會議上，各州代表明確向美國能源部副部長 James Danly 等官員表達不滿。知情人士透露，州方指出能源部的計畫違反《聯邦電力法》所確立的分權原則。

曾任 FERC 主席的共和黨人 Mark Christie 批評能源部計畫為「21 年來最大的聯邦權力攫取」，並稱此舉「必然導致不必要的訴訟」。

川普首個總統任期的副助理 Mike McKenna 也警告，若 FERC 草率推進，「將在法庭上敗訴，反而延緩資料中心成長目標」。

川普政府的考量與 AI 競爭緊密相關。本月稍早，川普簽署行政命令推翻各州 AI 限制法，授權司法部懲罰設限州，意圖建立統一聯邦標準。

白宮 AI 主管 David Sacks 等官員積極推動對抗州級法規，以消除科技競爭障礙，能源部長 Wright 則在天然氣會議上辯稱，加快資料中心能源生產將降低電價，反駁「AI 推高電價」的擔憂，並要求 FERC 在 2026 年 4 月 30 日前完成新規制定。這對行事謹慎的 FERC 而言，這一時限堪稱「光速」。

然而，地方層級的抵制同步升級。佛州共和黨州長 Ron DeSantis 近日提出立法提案，禁止公用事業公司向居民加價支持資料中心開發。

儘管 FERC 新任主席 Laura Swett 表態稱「優先確保資料中心快速接入」，暗示聯邦機構將配合行政議程，但州與聯邦的博弈仍在加劇。

市場層面，資料中心電力需求激增已成共識。川普媒體科技集團與 TAE Technologies 達成的 60 億美元核融合能源合併協議，顯示資本押注 AI 繁榮週期延續。