鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-29 04:40

2025 年幾乎所有金屬價格大幅上漲，黃金、白銀、鈾、銅、鈷等均創下新高。其中，白銀年內漲幅高達 140%，而黃金與銅則分別上漲 69% 與 36%。專家分析，金屬價格熱度可能持續延伸至 2026 年。

黃金、白銀、鉑、鈀、鈷價格集體瘋漲！下一個投資機會落在哪個金屬？(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，其他貴金屬表現同樣亮眼。鉑金上漲 133%，用於汽車尾氣淨化的鈀金漲幅達 95%，鋁與錫分別上漲 15% 與 49%。

‌



該報指出，華爾街將金屬分為三類：貴金屬、基本 / 工業金屬及小眾金屬。

貴金屬包括黃金、白銀與鈀，雖鈀主要應用於汽車，但因稀缺且價值高仍被列為貴金屬。基本金屬如銅、鋅、鎳、錫則儲量豐富、化學活性強，被廣泛應用於製造業。

此外，鈷與鈾等特殊金屬也受到關注。鈾並非傳統貴金屬，也不算卑金屬。自然界中有 0.7% 的鈾是可裂變的，若提高至 3% 至 5%，便足以作為核電燃料。

隨著人工智慧（AI）數據中心對電力需求增加，核能重新受到市場青睞，2025 年鈾價格上漲約 11%，過去五年累計漲幅達 168%。

鈷則可以被歸類為卑金屬，也可以和鈾一起被列為特殊金屬，其主要用於電池製造，尤其是電動車電池，2025 年價格也大幅上漲 115%。

經濟與投資因素推升黃金價格

金屬需求大幅增加，背後可能受到經濟景氣、供應中斷或技術革新的推動。例如，鈾與鈷的價格上漲，就與技術進步密切相關。

相較之下，貴金屬價格上漲更多是受到投資者對貨幣貶值的擔憂，以及害怕錯過行情的心理影響，而有時兩者因素也可能同時作用。

美國聯邦債務已達 GDP 的 115%。過去一年，財政赤字高達 1.8 兆美元；相較於 2009 年全球金融危機最嚴重時的 1.4 兆美元赤字，今年的數字更為驚人。

同時，2025 年美元兌一籃子主要貨幣貶值約 10%。儘管通膨率仍高於目標，美國聯準會仍持續降息，但整體經濟增長仍保持強勁。

多重因素交錯推動下，黃金價格從兩年前的每盎司 2068 美元，一路攀升至近期的 4479 美元。

如今，黃金不僅在 2025 年跑贏標普 500 指數，過去二十年的累計漲幅也以 791% 超越標普的 703%。

市場觀點分歧，金銀投資策略各異

對金屬價格走勢，市場意見分歧。《巴隆》分析師 Greg Bartalos 去年 2 月精準預判，從金銀比價來看白銀被低估了，認為白銀相對於黃金價格還有上漲空間。

相反，研究公司 Ned Davis Research 則認為「金銀比顯示黃金處於超賣狀態，疊加實際利率和貨幣趨勢的支撐，黃金後市看漲。」

目標價預測則更是不一。加拿大皇家銀行預測 2026 年底金價將觸及 4800 美元，法國興業銀行則看好 5000 美元。

經濟學家 Ed Yardeni 更預測，如果標普 500 指數到 2029 年底突破 1 萬點，黃金價格也將同步突破 1 萬美元。

黃金雖無股息或收益，其開採成本仍是參考指標之一。加拿大皇家銀行預測，黃金開採成本將從 2025 年的每盎司 1569 美元升至 2026 年的 1715 美元，這也代表金礦商獲利可觀，投資回報率接近科技股水準。

2024 年，金礦股表現落後於黃金價格，但到了 2025 年，這些股票的漲幅已超過金價。

不過，到目前為止，多數公司對這筆意外收益採取謹慎策略，將資金用於償還債務或回購股票，而非大規模擴張或併購。

工業金屬與 ETF 投資建議

瑞銀也看好倫敦上市的英美資源集團（Anglo American China）與泰克資源（Teck Resources Limited），並對鋁（推薦挪威海德魯公司）及鋰（推薦 Albemarle 公司）2026 年的表現持樂觀態度。

至於黃金，瑞銀認為風險收益比雖下降，但尚未進入看空區間，並看好巴里克礦業公司。

若希望分散投資風險，《巴隆》則建議投資人可選擇 State Street SPDR 標普金屬與礦產業 ETF(XME-US) ，但該基金僅 16% 配置黃金、9% 鋁、5% 白銀。