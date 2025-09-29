鉅亨網編譯段智恆 2025-09-29 19:30

小米 (01810-HK) 總裁盧偉冰周一 (29 日) 在微博表示，新推出的 17 系列智慧型手機上市兩天就創下亮眼銷售紀錄，公司有信心這款被視為蘋果 (AAPL-US) 新 iPhone 17 對手的旗艦機，銷售將超越前一代機型。

小米17系列迎戰蘋果 上市兩日銷售火熱(圖：REUTERS/TPG)

盧偉冰透露，最頂規的 17 Pro Max 在新系列中銷售居冠，其次是 Pro 版本。他強調新機推出僅兩天，銷售數據已相當亮眼。小米於上周正式發表 17 系列，並於周六開賣，正面迎戰本月稍早上市的 iPhone 17。

相比之下，基本款小米 17 的售價比同級的 iPhone 17 便宜逾 100 美元。小米也主打升級的相機功能，以及高階版本背面配置的副螢幕設計，試圖吸引消費者青睞。