2025-09-27

美國聯準會 (Fed) 理事兼監管副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 周五 (26 日) 表示，就業市場已出現脆弱跡象，Fed 應果斷採取進一步降息行動，同時將資產負債表縮減至最小規模，以保留未來政策操作的靈活度。她並強調應重回更主動管理資金市場的政策模式，避免過度依賴過去十多年建立的「充裕準備金」框架。

Fed理事鮑曼放鴿：支持持續降息 強調縮表必要(圖：REUTERS/TPG)

就業市場脆弱 籲果斷降息

鮑曼在紐約預測者俱樂部 (Forecasters Club of New York) 演說時指出，近期數據顯示美國勞動市場的活力持續下降，出現「明顯更脆弱」的跡象。她說：「我們已面臨落後形勢的重大風險，若勞動市場惡化持續，政策恐須加快速度並加大幅度調整。」

Fed 上月將聯邦基金利率目標區間下調 1 碼 (25 個基點) 至 4% 至 4.25%，理由在於支撐勞動市場。鮑曼當時與多數官員一樣支持小幅降息，但她強調自己早在 7 月底就主張提前降息，警告若行動遲緩，將錯失防止就業惡化的契機。

雖然通膨仍高於 2% 目標，鮑曼認為，若排除川普政府新一輪關稅影響，通膨壓力已「徘徊在接近目標的水準」，因此決策應更重視就業端的風險。她直言：「當前的政策重點應放在已經顯示惡化或脆弱的任務一側。」

支持最小資產負債表 推動 MBS 出售

除降息立場外，鮑曼再次強調長期應將 Fed 的資產負債表縮減至「最小規模」，並以國庫券為唯一持有資產，且持有結構可略為傾向短天期，以保留操作空間。

她表示，單靠抵押擔保證券 (MBS) 自然到期回收速度過慢，「無法在可信時間內回到僅持有美國公債的投資組合」，因此支持主動出售 MBS，即便可能對高利率下已承壓的房市構成挑戰。

目前 Fed 資產負債表規模約 6.6 兆美元，低於新冠疫情高峰時接近 9 兆美元，但縮表速度近月放緩，部分原因在於擔憂過度抽離準備金將引發市場壓力。鮑曼則認為，維持更接近「稀缺」準備金水準，能讓 Fed 更清楚感知市場壓力與資金運作狀況。

修正流動性工具 僅限危機使用

針對流動性工具，鮑曼再次表態應限制僅在危機時動用。她提到 2021 年設立的常備回購工具 (Standing Repo Facility, SRF)，雖支持設立，但她當時「存有重大保留」。

她建議，SRF 的最低投標利率應設在聯邦基金利率目標區間的上限之上，藉此強調其「僅作為最後後盾」的定位，避免被當成日常融資來源。