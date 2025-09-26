鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-26 23:30

‌



美國 9 月消費者信心下滑至四個月低點，顯示高物價壓力與就業市場降溫，正在侵蝕家庭對經濟的看法。根據密西根大學 (University of Michigan) 周五 (26 日) 公布的最終調查結果，9 月消費者信心指數降至 55.1，低於 8 月的 58.2，也略低於初值 55.4。

美9月密大消費信心降至四個月低點 高物價與就業憂慮壓抑(圖：REUTERS/TPG)

美 9 月密大消費信心降至四個月低點，高物價與就業憂慮壓抑。(圖：ZeroHedge)

‌



高物價與就業前景打擊信心

調查顯示，受訪者普遍擔憂通膨遲遲不退，並開始對就業市場表現感到不安。調查主管 Joanne Hsu 表示，本月有 44% 的受訪者自發提及「高物價正在侵蝕個人財務」，創下一年來新高。她指出，訪談顯示消費者一方面對通膨可能再度升溫感到壓力，另一方面也擔心勞動市場惡化。

9 月的現況指數降至 60.4，前值為 61.7；預期指數跌至 51.7，創四個月來新低。儘管消費信心下滑，但擁有較大規模股票資產的家庭信心仍相對穩定，反映股市接近歷史高點所帶來的財富效應。Hsu 指出，這種差異解釋了為何近月整體消費支出仍展現韌性。

通膨預期方面，受訪者認為未來一年物價將以 4.7% 的年率上升，較 8 月與初值略降，但仍屬高位。至於 5 至 10 年的長期通膨預期則從 3.5% 升至 3.7%，顯示市場對通膨長期趨勢仍存疑慮。

受訪者認為未來一年物價將以 4.7% 的年率上升，較 8 月與初值略降，但仍屬高位。(圖：ZeroHedge)

5 至 10 年的長期通膨預期則從 3.5% 升至 3.7%，顯示市場對通膨長期趨勢仍存疑慮。(圖：ZeroHedge)

數據受市場質疑 但支出仍具韌性

市場部分人士對密西根大學調查的數據可信度提出批評，認為通膨預期的計算方式缺乏透明度，不同政治立場的受訪者回覆差異過大，使得加權平均值顯得矛盾。部分評論甚至將該調查形容為「失真數據」或「政治化的宣傳」，質疑其作為市場參考指標的可靠性。

然而，儘管調查結果受到爭議，其他經濟數據顯示，美國消費支出依然維持穩健。政府周五公布的通膨調整後個人支出已連續三個月穩健成長，顯示消費者仍是推動經濟的重要引擎。不過，物價水準依舊偏高，就業成長趨緩，薪資增幅亦放緩，使得家庭財務承受壓力。