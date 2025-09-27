〈美股盤後〉PCE數據合乎預期 三大指數反彈 但周線收黑
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美國 8 月個人消費支出 (PCE) 物價指數合乎預期，美股週五 (26 日) 收紅，道瓊指數和標普 500 漲約 0.6%。那斯達克微漲 0.4%，不過，三大指數本週卻收黑，跌幅均不到 1%，終止連續三週升幅。
黃金期貨收高 1.0% 報每盎司 37.90 美元，美元走貶。本週累計漲幅約 2.8%。投資人因關稅引發的通膨與地緣政治不安尋求避險，同時市場評估美國數據強勁與新貿易措施帶來的通膨壓力。
美國 8 月 PCE 與核心 PCE 皆符合預期，顯示在通膨高企、就業放緩下，消費仍支撐經濟。聯準會理事及金融監管副主席鮑曼週五重申，央行需要果斷降息來抵銷勞動市場風險。
美國總統川普續揮關稅大棒，他於週四發文宣布，自 10 月 1 日起，美國將對部分進口商品加徵關稅，其中重型卡車 25%、廚櫃與衛浴家具 50%、軟墊沙發 30%，原廠藥則最高達 100%。
白宮聲明稱，最新藥品關稅不適用於已與美達成協議的國家，歐盟、日本等貿易夥伴仍享 15% 關稅上限。
市場也留意下週潛在的政府關門，兩黨僵局恐導致重要經濟數據無法如期公布，聯準會決策恐陷入資訊缺口，市場不確定性隨之升高。
美股週五 (26 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 跌 0.69%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.55%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.31%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.87%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.75%。
費半成分股表現分歧。博通 (AVGO-US) 跌 0.47%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.28%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.16%；高通 (QCOM-US) 跌 0.28%；AMD (AMD-US) 下跌 1.12%；美光 (MU-US) 漲 0.28%。
台股 ADR 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.19%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.69%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.21%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.39%。
企業新聞
電子藝界 (EA-US) 週五狂升 14.87% 至每股 193.35 美元，因《華爾街日報》報導稱這家電子遊戲製造商正接近達成一項私有化協議，有望成為史上最大槓桿收購案。
蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.55% 至每股 255.46 美元，週漲 2.93%。蘋果正開發內部應用「Veritas」，定位類似 ChatGPT，該版本預計將於明年正式推出，為明年 Siri 改版鋪路。
英特爾 (INTC-US) 強漲 4.44% 至每股 35.50 美元，格芯 (GFS-US) 飆高 8.37% 至每股 35.59 美元。《華爾街日報》報導，美國政府正計畫推出一項重大的半導體新政策，要求晶片公司的國內產量必須與其客戶的海外進口量達到「1:1」的比例。
Meta (META-US) 收跌 0.69% 至每股 743.75 美元。將在英國推出無廣告的付費版本的 Facebook 與 Instagram，月費為每月 2.99 英鎊，在 iOS 和 Android 上月費為 3.99 英鎊，與 Meta 在歐盟推出的類似服務相若，以遵守資料隱私規範。
波音 (BA-US) 勁揚 3.64% 至每股 221.26 美元。美國聯邦航空總署 (FAA) 將自下周起恢復部分權限給波音，允許該公司員工重新執行 737 MAX 飛機的最終安全檢查。這項決定被視為波音在連串安全危機後的重要進展，有助於加速交機，並顯示監管機關對其製造流程的改善已有一定信心。
經濟數據
- 美國 8 月 PCE 物價數年升 2.7%，預估 2.7%，前值 2.6%
- 美國 8 月 PCE 物價數月升 0.3%，預估 0.3%，前值 0.2%
- 美國 8 月核心 PCE 物價數年升 2.9%，預估 2.9%，前值 2.9%
- 美國 8 月核心 PCE 物價數月升 0.2%，預估 0.2%，前值 0.2%
- 美國 8 月個人收入月升 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%
- 美國 8 月個人支出月升 0.6%，預期 0.5%，前值 0.5%
華爾街分析
eToro 美國投資分析師 Bret Kenwell 指出：「儘管通膨再度高企，PCE 報告整體符合預期，這讓投資人稍感寬慰，認為現狀將維持不變，而聯準會今年仍將如期再降息 2 次。」
Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 表示：「只要消費者持續有工作，同時持續消費，企業能調整並適應市場環境，牛市就會繼續。」
Capital Economics 經濟學家 Thomas Ryan 研判：「國會仍可能在最後一刻達成協議避免關門，但隨著兩黨在訴求上互不相讓，達成協議機率正逐漸下降。」
Bellwether Wealth 投資長 Clark Bellin 表示，政府關門或許會引發短期震盪，但過往經驗顯示，這類事件通常在最後一刻被化解或迅速解決，對市場影響有限。
他並補充，雖然 9 月股市表現逆勢堅挺，但不代表 10 月能一路平穩，畢竟 10 月向來以波動劇烈聞名。
