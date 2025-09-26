降息夢又降溫！美債殖利率衝上三周高點 交易員重新定價終點利率

鉅亨網編譯段智恆 2025-09-26 00:30

美國最新經濟數據顯示就業市場依舊韌性，帶動美債殖利率周四 (25 日) 升抵三周高點，投資人對聯準會 (Fed) 今年進一步降息的押注略有降溫。市場觀察人士指出，近期數據讓衰退風險降低，反而推升對終點利率的重新定價。

勞動數據推升殖利率

根據美國勞工部 (DOL) 數據，上周初領失業金人數低於預期，加上第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率上修至近兩年最快的 3.8%，顯示企業仍不願裁員，經濟成長韌性超乎預期。這些數據導致市場調整降息預期，帶動短年期美債領漲。

兩年期殖利率跳升 6 個基點至 3.67%，創 9 月初以來新高，較上周 Fed 降息 1 碼 (25 個基點) 前的多月低點 3.47% 回升明顯。10 年期殖利率上揚 4 個基點報 4.18%，30 年期則升至 4.77% 左右，升幅相對溫和，使得殖利率曲線趨平，5 年至 30 年期利差收窄至不到 1 個百分點。

TD 證券策略師 Molly Brooks 指出，市場目前預期 Fed 的政策終點利率約落在 3.11%，高於此前接近 3% 的估值。她並預期 2025 年還會有兩次降息，2026 年則可能恢復季調降。

降息押注略降 憂慮衰退機率下滑

利率掉期顯示，交易員目前僅押注 10 月 28 至 29 日會議降息不到 20 個基點，低於周三的 22 個基點。全年合計的降息規模也從 42 個基點降至 40 個基點。哥倫比亞執行投資公司投資組合經理 Ed Al-Hussainy 表示，最新數據讓「衰退情境的機率略為下降，而復甦機率略為上升」，因此市場重新定價終端利率，甚至可能上看 3.5%。

Mischler Financial Group 董事總經理 Tom di Galoma 則指出，「今天的數據對降息支持度有限，但我仍相信 Fed 在 10 月和 12 月會降息，因為就業市場正逐步轉弱」。

彭博策略師 Kristine Aquino 則評論，交易員正在逐步收回對今年兩次降息的押注，認為經濟韌性減少了大幅寬鬆的必要性。

Fed 官員立場分歧

在數據公布前，美國總統川普任命的 Fed 理事米蘭 (Stephen Miran) 受訪時重申，他認為中性利率正在下降，呼籲 Fed 應迅速降息 1.5 到 2 個百分點，以避免政策過緊損害經濟。米蘭的點陣圖預測反映他希望今年底前合計降息 1.5 個百分點，立場明顯比大多數官員更為激進。

不過其他官員看法並不一致。監管副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 表示，通膨已接近目標，加上就業市場降溫，支持進一步降息；但堪薩斯聯準銀行總裁施密德 (Jeff Schmid) 則認為，仍需保持謹慎，短期內不一定要再度寬鬆。達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 與舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 也在同日發表談話，凸顯決策層的歧見。