2025-09-25

美股主要指數周四 (25 日) 開盤下跌，主要指數連續第三日走低。最新經濟數據顯示美國第二季國內生產毛額 (GDP) 成長創近兩年最快，就業市場仍具韌性，加上聯準會 (Fed) 官員談話澆熄部分降息預期，推升美債殖利率走高，進一步壓抑股市表現。科技股方面，甲骨文 (ORCL-US) 與輝達 (Nvidia) 持續回檔，成為拖累大盤的主要力量。

〈美股早盤〉經濟數據強勁削弱降息預期！主要指數開低、美債殖利率走高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 230 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 300 點或近 1.4%，標普 500 指數跌近 0.9%，費城半導體指數跌近 2.7%。

美國最新經濟數據顯示，儘管利率仍處於相對高位，經濟依然展現韌性，帶動美國公債下跌、殖利率上升。華爾街交易員在數據公布後拋售公債，10 年期美債殖利率上升 3 個基點至 4.17%，美元走強，標普 500 期貨下跌 0.5%，比特幣與以太幣在期權到期前延續本周波動走勢，價格持續承壓。

美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率上修至 3.8%，創近兩年最快成長步調，優於先前公布的 3.3%，並且在第一季出現萎縮後明顯反彈。初領失業金人數亦顯示，就業市場仍維持穩健，企業對裁員態度謹慎。

Granite Bay Wealth Management 的 Paul Stanley 表示：「強勁的 GDP 再度顯示我們沒有陷入衰退的風險。」不過他也強調，這項數據具有回溯性，因此可能不會改變聯準會已經規劃的降息路徑。

市場對降息預期僅小幅調整。根據交易定價，投資人仍預估年底前聯準會將降息近 40 個基點。投資平臺 eToro 的 Bret Kenwell 則指出，投資人當前更關注即將公布的通膨數據。他說：「積極投資人將希望看到符合預期或更低的通膨結果，以便聯準會保持 2025 年再降息兩次的步調。雖然市場希望利率下調，但更重要的是確保經濟持續穩健。」

在聯準會 (Fed) 官員談話方面，新任理事米蘭 (Stephen Miran) 表示，若央行不迅速降息，恐對經濟造成傷害。他指出：「我不認為經濟正走向崩潰，但在這樣的風險下，我寧願先行積極行動降息，而不是等到災難發生才來補救。」

米蘭在上周的決策會議上對降息幅度提出異議，當時 Fed 決定下調利率 1 碼 (25 個基點)，這是 2025 年的首次降息，但他傾向更大幅度的 2 碼 (50 個基點)。

整體而言，美國最新數據傳遞出雙重訊號：經濟表現穩健，消費與就業支撐成長，減輕了衰退疑慮；但通膨仍將是接下來的焦點，影響市場對 Fed 降息路徑的判斷。投資人將密切關注周五公布的通膨報告，以評估貨幣政策的未來走向。

截至台北時間周四（25 日）21 時許：

焦點個股：

星巴克 (SBUX-US) 早盤股價上漲 0.20%，至每股 84.44 美元

星巴克周四宣布啟動規模達 10 億美元的重組計畫，將在北美關閉部分營運不佳的門市，並裁減約 900 名員工，同時縮減部分未填補的職缺。這是執行長尼柯爾 (Brian Niccol) 上任一年來推動的第二波裁員，反映公司在連續六季同店銷售萎縮後，急於尋求轉型與扭轉頹勢。

埃森哲 (ACN-US) 早盤股價上漲 0.30%，至每股 239.80 美元

愛爾蘭商業顧問巨頭埃森哲 (Accenture) 周四美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 8/31) 財報，營收達 176 億美元，優於市場預估的 173.6 億美元，同時宣布一項總額 8.65 億美元的重組計畫，以因應人工智慧 (AI) 與數位服務需求持續攀升。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.37%，至每股 174.54 美元

根據美國證券交易委員會 (SEC)9 月 24 日披露的文件，輝達執行長黃仁勳於 9 月 22 日、23 日、24 日以平均價 178.6949 美元售出了總計 22.5 萬股普通股股份，價值約 4,020.64 萬美元。

今日關鍵經濟數據：

美國第二季 GDP 季增年率終值報 3.8%，預期 3.3%，前值 - 0.5%

美國第二季實質個人消費支出季增年率終值報 2.5%，預期 1.6%，前值 0.5%

美國第二季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 2.6%，預期 2.5%，前值 3.5%

美國上周初領失業金人數報 21.8 萬，預期 23.3 萬，前值 23.2 萬

美國上周續領失業金人數報 192.6 萬，預期 193 萬，前值 192.8 萬

美國 8 月耐久財訂單月增率終值報 2.9%，預期 - 0.3%，前值 - 2.7%

美國 8 月批發庫存月增率報 - 0.2%，預期 0.2%，前值 0.1%

華爾街分析：

